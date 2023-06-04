Как продлить цветостойкость у окрашенных седых волос: советы колористов

Многие женщины маскируют седые волосы с помощью окрашивания. Но бывают случаи, когда цвет оказывается нестойким. Если вам приходится обновлять тон прядей каждые пару недель, то, возможно, вы допускаете ошибки в уходе или выбрали неправильную технику окрашивания. В статье мы приведем советы колористов, которые помогут вам продлить цветостойкость окрашенных волос.

Какой эффект вы хотите получить

Если вы планируете красить седые волосы, то вам нужно решить, какой эффект вы хотите получить. Вы можете постоянно поддерживать цвет по всей длине прядей или сделать такое окрашивание, при котором отрастание корней будет незаметным. Эти задачи требуют разного подхода.

Если вы хотите сохранить и поддерживать цвет по длине

Если вы хотите сохранить и поддерживать цвет по всей длине, то вам следует использовать оттеночные бальзамы. Не применяйте красящие шампуни. Они пересушивают седые пряди, которые и без того обезвожены.

Вы можете обратиться в салон красоты, где колорист сделает для вас смесь оттеночных бальзамов для домашнего пользования.

Чтобы дольше сохранить цвет, откажитесь от мытья головы горячей водой. Используйте маски для волос, которые образуют пленку. Они хорошо увлажняют пряди и способствуют сохранению оттенка.

Как сделать отрастание незаметным

Если вы хотите, чтобы отрастание седых корней было незаметным, то вам нужно выбрать подходящий тип окрашивания. При этом следует учитывать количество седины.

Если у вас много седых волос

Если седые волосы занимают больше половины головы, то вам лучше выбрать тотальное окрашивание в светлые тона. Это максимально замаскирует отросшие корни.

Избегайте окрашивания в темные и ярко-рыжие оттенки. Иначе уже через пару недель после визита в парикмахерскую у вас будет видна граница между отросшей сединой и крашеными волосами. Это выглядит неэстетично.

Умеренное количество седины

Если концентрация седых волос на шевелюре не превышает 50%, то попробуйте мелирование в стиле меланж. Оно предусматривает чередование окрашенных и естественных прядей. Выбирайте тона, близкие к вашему естественному цвету, чтобы отросшие седые корни не выделялись на общем фоне.

Если седые волосы занимают не более 30-40% головы, то используйте окрашивание с эффектом градиента. Оно предполагает плавный переход между тонами. Чем больше у вас седины, тем более светлые оттенки следует выбирать для окрашивания.

Некоторые женщины используют спреи, маскирующие седые корни. Это тоже допустимо. Но все же лучше сделать профессиональное мелирование с размыванием цвета.