Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров
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Бывший ведущий шоу “Кто хочет стать миллионером?”
Дмитрий Дибров хорошо позаботился о семейном гнездышке, где проживает с ним 33-летняя
супруга. Особняк на Рублевке такой огромный, что Полина Диброва уединяется со
своим вторым “волшебником” без лишних глаз. С завидной регулярностью
к ней приезжает массажист Миша.
Жена звездного пенсионера в восторге от телесных практик и
сильных рук, которые доводят ее до экстаза шлепками и растираниями. Избранница
телеведущего с гордостью отмечала, что ее знакомый хорош не только в массаже.
“Если партнер не всегда может обеспечить максимальное
внимание к вашему телу, то Миша делает это идеально”, — признавалась
Полина Диброва.
Смогла найти партнера по душе и жена 71-летнего Олега
Газманова. Роскошная дама излучает женственность и сексуальность неспроста.
Помимо супруга, ее утешает многообожаемый тренер по танцам Сережа.
По словам светской львицы, возрастной супруг не против таких встреч. Жена Газманова страстно извивается в объятиях учителя и не боится близости тел, поэтому
завершаются занятия продуктивно.
“Когда я пришла в танцевальную школу, мне
предложили идеального по всем канонам красавца, но настоящего профессионала, и
он сделал свое дело: первый шаг, я увлеклась!” — откровенничала Марина.
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