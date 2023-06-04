Zа Vойну: Коротко по Украине. 04.06.2023
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Коротко по Украине. 04.06.2023
По атакам противника в районе Времьевского выступа.
ВСУ сегодня с 12 часов проводят разведку боем на Запорожском направлении.
Атака идет в районе Времьевского выступа силами до мотопехотной роты в полосе действия нашей 5-й армии.
Районы атак – Нескучное- Макаровка и Новополь-Приютное.
К 14 часам дня противник смог продвинуться до 200 метров на участке Новодаровка-Приютное. На участках Левадное-Приютное и Нескучное-Макаровка успехов не имел.
На всех участках противник действовал силами ротно-тактических групп при поддержке танков. В ходе атаки противник потерял 2 танка ( поражены расчетами ПТРК) и некоторое кол-во убитыми и ранеными.
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По взятию Новомлынска.
Относительно сообщений об освобождении российскими войсками поселка Новомлынск, то на текущий момент фото/видео верификации данных заявлений нет.
Основные бои к северо-западу от Купянска идут в районе Двуречной и Синьковки. Потерянные ВСУ позиции у Масютовки противнику вернуть не удалось.
Информация о нахождении наших войск в 1,5 км от окраин Купянска также опережает события – реальное продвижение к северо-западным окраинам Купянска будет возможным при освобождении Синьковки и Петропавловки, а также лесного массива к западу от Синьковки.
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По атакам ВСУ в районе Артемовска
Район активности ВСУ к юго-западу от Артемовска в садовом товариществе к юго-западу от "Самолета". Собственно, вот именно ее командование ВСУ и выдает за удержание позиций в Артемовске. Активность небольших групп пехоты исходит со стороны Красного.
После завершения ротации в Артемовске, перед частями МО РФ и РГ будет стоять задача оттеснения противника от городской черты и взятие Хромово и Красного.
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Источник: Colonel Cassad
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