 

Рецепт Михаила Ефремова: гречка с грибами

04.06.2023, 20:37, Разное
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Ну а пока этого не случилось, “Дни.ру” вспоминают
рецепт, который артисту посчастливилось готовить на программе “Смак”.
При поддержке Ивана Урганта в 2007 году Михаил Ефремов явил публике вкусное и
простое блюдо. Это была гречка с грибами.

Способ приготовления гость проекта вычитал в интернете, то и
дело натыкаясь на статьи о маршале Советского Союза со звучной фамилией Гречко.
Однако Михаил Ефремов сумел найти удачный рецепт гречки с грибами и быстро продемонстрировал
его перед камерами.

Ингредиенты

Гречневая крупа — полтора стакана,

Сушеные грибы — 4 штуки,

Шампиньоны — 12-15 штук,

Красный репчатый лук — 2-3 штуки,

Яйца — 3 штуки,

Растительное масло — на глаз,

Вода — более трех стаканов,

Сливочное масло — по вкусу,

Зелень — по вкусу.

Рецепт Михаила Ефремова

Гречневую крупу заливаем тремя стаканами воды и добавляем
туда перемолотые сушеные грибы. Доводим до кипения, варим 10-15 минут. Затем
накрываем кастрюлю плотной крышкой и укутываем одеялом.

Пока гречка доходит, Михаил Ефремов нарезает шампиньоны и
кладет на сковороду с водой. Сначала грибы дадут сок, а уже затем к ним можно
добавлять растительное масло для жарки и нарезанный красный репчатый лук.
Параллельно отвариваем яйца и нарезаем их к общей грибной массе.

Завершается рецепт тем, что в гречку кладется сливочное масло.
Приготовленная крупа должна быть с пылу с жару, чтобы масло растопилось
естественным образом. Последний штрих —
смешать гречку с грибами и украсить зеленью.

Готово! Михаил Ефремов остался доволен вкусом,
попробуйте и вы.


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