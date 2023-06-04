Рецепт Михаила Ефремова: гречка с грибами

Ну а пока этого не случилось, “Дни.ру” вспоминают

рецепт, который артисту посчастливилось готовить на программе “Смак”.

При поддержке Ивана Урганта в 2007 году Михаил Ефремов явил публике вкусное и

простое блюдо. Это была гречка с грибами.

Способ приготовления гость проекта вычитал в интернете, то и

дело натыкаясь на статьи о маршале Советского Союза со звучной фамилией Гречко.

Однако Михаил Ефремов сумел найти удачный рецепт гречки с грибами и быстро продемонстрировал

его перед камерами.

Ингредиенты

Гречневая крупа — полтора стакана,

Сушеные грибы — 4 штуки,

Шампиньоны — 12-15 штук,

Красный репчатый лук — 2-3 штуки,

Яйца — 3 штуки,

Растительное масло — на глаз,

Вода — более трех стаканов,

Сливочное масло — по вкусу,

Зелень — по вкусу.

Рецепт Михаила Ефремова

Гречневую крупу заливаем тремя стаканами воды и добавляем

туда перемолотые сушеные грибы. Доводим до кипения, варим 10-15 минут. Затем

накрываем кастрюлю плотной крышкой и укутываем одеялом.

Пока гречка доходит, Михаил Ефремов нарезает шампиньоны и

кладет на сковороду с водой. Сначала грибы дадут сок, а уже затем к ним можно

добавлять растительное масло для жарки и нарезанный красный репчатый лук.

Параллельно отвариваем яйца и нарезаем их к общей грибной массе.

Завершается рецепт тем, что в гречку кладется сливочное масло.

Приготовленная крупа должна быть с пылу с жару, чтобы масло растопилось

естественным образом. Последний штрих —

смешать гречку с грибами и украсить зеленью.

Готово! Михаил Ефремов остался доволен вкусом,

попробуйте и вы.