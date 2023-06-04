Как правильно хранить томаты в холодильнике

Помидоры – один из самых распространенных овощей в мире. Их можно найти в любом магазине круглый год. И, конечно же, мы все знаем, что томаты надо хранить в холодильнике, чтобы они не портились. Но что делать, если они становятся безвкусными?

Один из способов – хранение помидоров вместе с зелеными стеблями. При этом они не только не потеряют свой вкус, но и станут еще более ароматными.

Также очень важно не хранить помидоры в металлических или пластиковых контейнерах. Их вкус может измениться в результате контакта с материалом, что повлияет и на текстуру мякоти. Избегают хранения помидоров вместе с другими овощами или фруктами, так как они могут выделять этилен, а он ускоряет процесс созревания томатов и может привести к их порче.

Вывод: хранение помидоров в холодильнике вместе с зелеными стеблями и в бумажном пакете – залог сохранения их вкуса и аромата. Избегайте использования металлических или пластиковых контейнеров, а также хранения томатов рядом с другими овощами и фруктами. Помните, что правильное хранение помидоров не только улучшает их вкус, но и сохраняет питательные свойства.