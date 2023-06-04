Доктор Алмазов рассказал о симптомах гипогликемии и способах ее лечения

Врач Илья Аламозов предупредил о том, что гипогликемия является распространенным расстройством, которое может возникнуть при диабете. Она может возникнуть даже у людей, которые кажутся здоровыми, например, у тех, кто принимает лекарства, переутомляется или недоедает.

Алмазов пояснил, что “большинство людей ощущают симптомы гипогликемии, когда уровень глюкозы в крови ниже 70 миллиграмм/децилитр”. К ранним симптомам заболевания относятся: головокружение, дрожь, чувство голода, головная боль, нервозность, раздражительность, слабость и потеря сил, учащенное сердцебиение, бледность, интенсивное потоотделение, тревога, страх. Без лечения могут появиться другие симптомы, такие как нарушение координации, проблемы с концентрацией внимания, слабость языка и обмороки. Могут возникнуть судороги, отсутствие сна и даже кома.

Врач предлагает в таком случае принять три-четыре таблетки глюкозы или выпить быстроусвояемый углеводный продукт (например, полчашки меда или небольшой стакан сока). После чего проверить уровень сахара в крови через 15 минут.

Алмазов подчеркнул, что важно обратиться к врачу, если гипогликемия случается чаще двух раз в неделю. Если человек почувствовал внезапное ухудшение самочувствия или сильную слабость или потерю сознания, необходимо вызвать скорую помощь.