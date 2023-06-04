Мнение: Дефицит куриц в России, обучение финансовой грамотности и короткая кредитная история

1. В России впервые за много лет возникла угроза дефицита куры на прилавках магазинов. Во времена «ножек Буша» мы, конечно же, не вернёмся, но сложности есть, в том числе из-за ситуации в Белгородской области, которая является одним из главных регионов-производителей птичьего мяса (ссылка):



Аналитики агентства AD Limited зафиксировали в России дефицит тушек и филе бройлера, об этом пишет газета «Ведомости».

Причиной «физической нехватки объемов» мяса птицы названы производственные трудности в Белгородской области, которая является лидером в этой отрасли. На долю региона с января по апрель 2023 года пришлось 12,1 процента или 264,4 тысячи тонн продукции.

Отмечается, что сложности связаны с поставками сырья для выращивания курицы, а также с логистикой. Кроме того, среди причин указывается рост экспорта, в первую очередь в Саудовскую Аравию. Россия в первом квартале текущего года увеличила поставки на четыре процента, до 86,2 тысячи тонн.

Вывод из новости напрашивается сам собой: Украина достигла больших успехов в атаке Белгородской области, москали скоро уже голодать начнут. В реальности сколько-нибудь серьёзной проблемы нет, а там, где к проблемам хоть как-то можно притянуть СВО, речь идёт про временные сложности с импортом оборудования для птицефабрик. Полагаю, через несколько месяцев всё вернётся к норме.

2. Блогер Алексей Антонов считает, что государству следует активизировать усилия по пропаганде и обучению финансовой грамотности среди населения (ссылка):



Что бы я предложил ЦБ для развития финансового рынка в России:

[Во-первых,] стимулировать граждан откладывать на пенсию, повышать финансовую грамотность централизовано, на уровне государства. Сейчас этим занимаются банки, но это ситуация уровня «пчелы против мёда».

Банки не могут проповедовать финансовую грамотность. Финансовая грамотность это иметь счета в разных банках, иметь понимание, что деньги на депозите вы по сути банку одолжили, и они теперь не ваши. Это понимание, что совершать много сделок и платить много комиссий не выгодно. Это понимание, что крупные банки не могут дать вам грамотных советов, какие акции вам покупать, достаточно посмотреть на финансовые результаты этих советов в прошлом.

Учить людей финансовой грамотности это против интересов банка, банки априори не заинтересованы повышать финансовую грамотность населения. Они лишь стимулируют интерес граждан к финансовым продуктам, конкретно своего банка. Учить граждан распоряжаться финансами и инвестировать надо на уровне государства в целом, нельзя отдавать это коммерческим банкам (ссылка).

Уроки финансовой грамотности недавно появились в некоторых школах, но как их количество, так и качество пока оставляют желать лучшего. При этом заметная часть взрослого населения у нас в деньгах не разбирается совершенно, испытывает постоянную нехватку денег, и при этом убеждена, что учиться обращаться с деньгами совершенно излишне.

3. В Госдуме предложили упростить жизнь россиянам с плохой кредитной историей (ссылка):

Депутат Наталья Костенко заявила, что в Госдуме призвали сократить срок хранения кредитной истории с семи до трех лет. Таким образом, при выдаче ссуд банки не смогут учесть информацию о просрочках, пишут «Известия».

Костенко утонила, что на данный момент, если россиянин допустил просрочку много лет назад, но уже имеет достаточный доход и залоговую базу, ему все равно могут отказать в услуге. Эти данные передают в Бюро кредитных историй (БКИ), их также хранит сама кредитная организация.

Однако Центробанк и представители рынка увидели опасность в инициативе. В частности — невозможность оценить способности заемщика в полной мере, что приведет к ухудшению условий по ссудам. Объем информации за последние три года позволит оформить потребзайм, но не ипотеку.

Если решение будет принято, кредиты станут дороже, так как оценивать качество заёмщика будет сложнее. Лично я бы оставил 7 лет: в конечном счёте, это будет полезно и для самого незадачливого должника.