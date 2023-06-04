Мнение: О московском бунте против Путина… Слив начинается?

Ещё не #измена, но уже крамола пошла по верхним эшелонам российской власти. Растёт и ширится круг тех, кто стали себе позволять такое, за что обычных людей штрафуют и сажают. А ведь дураков там — нет. И чуйка у всех работает, и инстинкт самосохранения. Поэтому если они начинают действовать, значит, понимают, что сейчас не просто «можно», а уже и «нужно».

Иначе может быть поздно.

Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затуллин, зампред парламентского Комитета по делам СНГ и один из авторов современной российской политики на украинском направлении, выступил с целой серией неожиданных (от него) и обескураживающих (публику) заявлений.

#Россия за время проведения специальной военной операции не достигла заявленных целей, первоначальный план действий был нереальным, заявил он на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?». Нужен новый план и новая #мобилизация, а ещё — наказание виновных в провале. И тогда, быть может, наступит долгожданная #победа.

«Мы начали 24 февраля 2022 года то, что назвали «специальной военной операцией», хотя правильно было бы это с самого начала назвать войной… не столько с Украиной, сколько… с консолидированным антироссийским фронтом, — считает Константин Затуллин. — Эта война длится уже достаточно долгое время. Но мы пока не демонстрируем таких победных результатов, которых мы хотели бы… Мы… бесконечно обсуждаем тему — когда будет это украинское контрнаступление, где оно будет и как… Это не логика победы. Это вынужденная логика. А целый ряд вопросов, которые не были решены — они до сих пор не решены, когда дело касается перехода на военные рельсы».

ОК, это критика и взгляд со стороны «рассерженных патриотов». Которые требуют полной, а не частичной мобилизации, перевода всей экономики на военные рельсы и работу в три смены, мощных и решительных ударов всем наличным арсеналом, включая даже и ТЯО, а также поиска и наказания виновных. Нужно ли пояснять, что это путь не просто в тупик, а к полному краху? Россия в годы Первой мировой затрещала по швам и посыпалась не от военных поражений, а от попыток ускорить победу за счёт перехода от рыночной экономики к мобилизационной и от наивной уверенности тогдашних «рассерженных патриотов», что уж они-то всё сделают лучше прогнившего режима. К счастью, в экономической сфере у нас не затуллины и стрелковы, поэтому экономически #Россия ещё держится на зависть ворогу. Хотя уже и с трудом. А сломать ситуацию здесь, к сожалению, легко всего лишь несколькими неосторожными движениями.

Что ещё предлагает зампдедседателя? Гениальнейший план — переломить настроения украинского социума «путём, в том числе, умной пропаганды, правильного поведения, лучшего отношения к тем, кто оказался на нашей территории. Нам нужно увеличить в десять раз то, что касается их приёма, их размещения, льгот и всего остального…, чтобы они чувствовали себя как у Христа за пазухой». То есть вместо концентрации скудеющих бюджетных ресурсов на нуждах действующей армии депутат считает нужным их распылить и распилить на пропаганду — «эффективность» её хорошо видна за последние 20+ лет, когда #Украина превратилась из нейтрального соседа в антироссийскую машину, — и на раздачу бывшим украинцам из «новых регионов», чтобы остальным российским жителям завидно и обидно было. Впрочем, давно известно, что в Думу не по уму отбирают.

Ну и главное от уважаемого человека — оно в конце. «На почве русофобии удалось консолидировать Украину — ту, которая с нами воюет, — признал Константин Затуллин. — Мы попали, когда мы стали действовать и тут же дали повод всем нас демонизировать и создать блок против нас… Это ошибка, и [ответственность за] эту ошибку теперь мы все несём, и бессмысленно говорить, кто там был прав, кто виноват, потому что у нас, как говорится, one way ticket. Но то, что это была ошибка — это очевидно». А ошибка — всем известна эта фраза Буле де ла Мёрта, которую часто приписывают Талейрану — хуже преступления. ©

И поскольку не менее очевидно, кто принял финальные решения, это уже не критика отдельных исполнителей-бояр, при которой царь — вне подозрений. А жёсткая риторика в адрес Самого. И одновременно «чёрная метка» ему от рублёвских, которые перестали ощущать свой дом как «безопасное место». С точки зрения российской знати, это серьёзный косяк со стороны власти и Сами-Знаете-Кого лично.

Да пока это — маленький «бунт» в огромных кавычках.

Но лиха беда начало.

Дальше ведь может и до вагончика в тупике и даже до табакерки дойти?

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