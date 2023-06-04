Мнение: СВО до конца

“Песков заявил, что России нужно довести СВО до конца” –

сообщает нам ТАСС. Содержательное заявление, а главное – верное. До конца они СВО доведут, к гадалке не ходи; причем этот конец уже виден. Правда, конец им не понравится, как пить дать.

Были бы в России… даже не скажу “ответственные политики” (это пустые мечты), а хотя бы – политики с чувством элементарного самосохранения, они бы ставили задачу противоположным образом: что надо сделать, как извернуться, чтобы не дай бог не довести СВО до конца, а точнее – до своего собственного и всей страны конца. Вот это была бы, ей-ей, нетривиальная и насущная задача!

Но нет. Почему-то и так называемые “политические деятели”, и всё российское народонаселение, словно зомби, словно какие-то лососи на нерест – упорно ползут и ползут к этому самому Концу. Воистину, “когда Господь решает наказать, он отнимает у человека разум”; в нашем случае наказанию подвергается всё народонаселение разом – что, на мой взгляд, даже как-то жестоко.

Куда они ползут? Зачем? Почему так упорно? Неужели они не видят, что ползти дальше некуда, и единственное, что остается – это отползать, если уж не получается бежать? Смешанное чувство возникает, когда глядишь сегодня на это странное образование – Россию: жалость пополам с брезгливостью.

Можно было бы на худой конец предположить, что в желании “испить чашу до дна” есть все-таки что-то благородное; и я бы даже согласился, если б не видел отчетливо (как и все сидящие в зале), что нечто, наполняющее чашу, по цвету, запаху и консистенции не что иное, как дерьмо. Возникает вопрос – а может, все-таки не надо? Может, уже достаточно, нахлебались, скоро из ушей полезет?

“Надо!” – стойко отвечают Песков, Путин, олигархи, чинодралы и прочий им преданный народ.

“Мы, – говорят, – такие же стойкие, как наши диды!”

Тьфу!