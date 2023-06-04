«Очередной тревожный звонок» — в США заявили о попытках китайских шпионов проникнуть на военные базы на Аляске

В США заявили о том, что в последние месяцы предполагаемые китайские шпионы предпринимали попытки проникнуть на военные базы на Аляске, пишет Fox News. Сенатор Дэн Салливан назвал сложившуюся вокруг этого штата ситуацию «очередным тревожным звонком».

С Китаем вы берёте то, что можно получить, поэтому инцидент с рукопожатиями привлёк огромное внимание. А затем мы узнали о том, что китайцы замышляли такие вещи, о которых менее чем сутки назад мы даже помыслить не могли. В Пентагоне Дженнифер Гриффин следит за всем происходящим так, как умеет только она. Дженнифер.

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН, корреспондент Fox News: Нил, рукопожатие, о котором говорят по всему миру, произошло после жеста пренебрежения со стороны китайского министра обороны. Конкретно это случилось после того, как был отвергнут запрос, направленный ему командой министра обороны Ллойда Остина, о проведении встречи на полях саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Однако высокопоставленный американский чиновник заявил, цитирую: «Рукопожатием на ужине не заменить встречу за столом переговоров и значимого общения. В следующий раз, когда они встретятся, это должно произойти ради серьёзного и содержательного диалога».

Между тем в то самое время, когда отношения между двумя странами продолжают быстро ухудшаться, мы узнали о том, что директор ЦРУ Билл Бёрнс в прошлом месяце летал в Китай с секретным визитом.

Американские официальные лица подтвердили, что в последние месяцы китайские граждане, подозреваемые в шпионаже, пытались проникнуть на американские военные базы на Аляске. Как нам сказали, в последние годы таких инцидентов стало больше. На Аляске размещены некоторые из самых секретных военных баз США. Американские военные обнаружили китайских граждан, которые выдавали себя за туристов, посещавших Аляску якобы для того, чтобы посмотреть на её северное сияние и другие достопримечательности.

В одном из случаев, о котором первым сообщило издание USA Today и которое подтверждено каналом Fox News, транспортное средство с несколькими китайскими гражданами промчалось через контрольно-пропускной пункт в форте Уэйнрайт в городе Фэрбенкс, Аляска.

Согласно различным источникам в конгрессе США, когда некоторое время спустя автомобиль был остановлен, внутри был обнаружен беспилотник. Сенатор Дэн Салливан из Аляски подчеркнул важную роль, которую его родной штат играет в защите континентальной части США, и выразил тревогу по поводу того, что он наблюдает.



ДЭН САЛЛИВАН, сенатор от штата Аляска: Разведывательные аэростаты, российские бомбардировщики Ty-95 и эти новые сообщения о предполагаемых китайских шпионах на Аляске. Это очередной тревожный звонок, говорящий о том, что мы находимся в новой эре авторитарной агрессии, возглавляемой диктаторами в Китае и России.

ДЖЕННИФЕР ГРИФФИН: Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро каждые 12 часов открывает новое дело о шпионаже китайского правительства в США. Нил.

Это довольно пугающе. Дженнифер, спасибо за информацию. С нами была Дженнифер Гриффин.

Дата публикации 03 июня 2023 года.

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