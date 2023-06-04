Золотистое мелирование и темная медь: омолаживающие тренды окрашивания на лето для женщин за 60

Женщины 60 лет и старше часто затрудняются с выбором краски для волос. Они не всегда уверены, что им подойдет тот или иной цвет. Существуют такие варианты окрашивания, которые помогут зрелым дамам выглядеть моложе на несколько лет. Они придадут вашему облику изысканность и свежесть. В статье мы расскажем об омолаживающих цветах волос на лето для женщин за 60.

Золотистое мелирование

Золотистое мелирование подойдет женщинам с естественными каштановыми волосами. Это сияющий цвет с солнечными оттенками. Он поможет вам выглядеть значительно моложе.

Темная медь

Темная медь относится к теплым тонам. Этот цвет отражает свет от лица, что делает кожу сияющей и более молодой. Вы можете выбрать как приглушенный, так и насыщенный темно-медный оттенок. В любом случае он создаст ощущение жизненной силы.

Серебристый

Если у вас преобладают седые волосы, то покрасьте их в серебристый цвет. Он смотрится естественно и поможет вам визуально скинуть несколько лет. Этот цвет сделает ваш образ изысканным.

Переход от седины к серебристому цвету осуществляется легко. Вам не придется использовать агрессивные обесцвечивающие продукты. За этим оттенком легко ухаживать. Его не нужно обновлять так часто, как яркие цвета.

Клубничный блонд

Клубничный блонд – это классический цвет, который никогда не выйдет из моды. Если вы желаете освежить свой стиль, но не хотите переусердствовать с яркостью, то этот оттенок – лучший выбор для вас.

Этот цвет идеально подойдет зрелым дамам со светлыми волосами, которые хотят придать шевелюре глубину и текстуру.

Светлые пряди

Если вы обладательница глубокого каштанового цвета волос, то добавьте светлые пряди. Такие оттенки освежают лицо и омолаживают. Они будут красиво выделяться на вашем естественном фоне.

Мягкие имбирные оттенки

Мягкий имбирный оттенок входит в число омолаживающих цветов для женщин старше 60 лет. Он подчеркивает черты лица, а также отвлекает внимание от морщин и тонких линий. Он особенно идет дамам со светлыми глазами.

Пепельно-русый

Мелирование с пепельно-русыми прядями идеально подходит для женщин с сединой в волосах. Этот оттенок делает цвет шевелюры более разнообразным. Он не нуждается в частом обновлении, так как хорошо сочетается с отрастающими седыми корнями.

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Светлая карамель

Цвет светлой карамели придаст вашим волосам больше глубины и тепла. Ваш облик будет излучать молодость и бодрость.

Светлая карамель имеет много оттенков. Поэтому вы всегда сможете адаптировать этот цвет под свой образ, тип внешности и стиль.

Сочетание каштановых и светлых прядей

Вы можете быстро оживить свой образ, если добавите каштановые и светлые пряди. Такой вариант мелирования освежает черты лица. Чтобы добиться омолаживающего эффекта, вам не нужно красить всю голову в один тон.

Для создания светлых прядей лучше всего использовать балаяж. Эта техника позволяет получить естественный эффект, что делает лицо более нежным и молодым.

Каштановый

Однотонное окрашивание в каштановый цвет подойдет женщинам с карими глазами. Это насыщенный и яркий цвет. Если ваша кожа с возрастом приобрела желтоватый оттенок, то каштановое окрашивание сделает ее более светлой и свежей.

Каштановый с медовыми оттенками

Каштановый цвет с медовыми оттенками подойдет женщинам, которые предпочитают простое окрашивание. Этот тон выглядит натурально и сочетается с волосами разной длины.