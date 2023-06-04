 

ЦИК Турции: после пересчёта голосов Эрдоган победил с 96%

04.06.2023, 19:33, Разное
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Центральная
избирательная комиссия Турции провела контрольный пересчёт голосов во втором
туре президентских выборов. По его итогам действующий президент Реджеп Эрдоган
победил, набрав 96% голосов избирателей.

По словам недавно назначенного главы ЦИК Элигдара
Памфилоглу, ранее оглашённая цифра в 52% не соответствует действительности – это следствие программной ошибки, закравшейся в систему подсчёта голосов.

Почти
половина всех бюллетеней, поданных за Эрдогана, ошибочно приписывались его
оппоненту Кемалю Кылычдароглу. Также более 3 млн бюллетеней считались испорченными, но на самом деле их авторы пытались проголосовать за Эрдогана. Оказалось, что избиратели не нашли место, куда следует поставить галочку, и поэтому ограничились карикатурным портретом действующего президента на полях бланка.

После исправления ошибки и пересчёта
голосов выяснилось, что Эрдоган и правящая партия «Ватан» победили с разгромным
счётом. Против их оппонентов были возбуждены уголовные дела по обвинению в попытке захвата власти.

«Я люблю
демократию, – заявил Эрдоган, комментируя результаты пересчёта голосов. – Но куда приятнее, когда тебя поддерживает вся нация, а не только её половина. С таким
уровнем поддержки приходят к власти только коррумпированные европейские бюрократы
вроде [канцлера ФРГ Олафа] Шольца. Настоящих лидеров избирают единогласно, ну
или же почти единогласно. Турции в этом смысле есть над чем работать:
председателя Си выбрали 100% членов Госсовета. Вот к чему нужно стремиться».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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