ЦИК Турции: после пересчёта голосов Эрдоган победил с 96%

Центральная

избирательная комиссия Турции провела контрольный пересчёт голосов во втором

туре президентских выборов. По его итогам действующий президент Реджеп Эрдоган

победил, набрав 96% голосов избирателей.

По словам недавно назначенного главы ЦИК Элигдара

Памфилоглу, ранее оглашённая цифра в 52% не соответствует действительности – это следствие программной ошибки, закравшейся в систему подсчёта голосов.

Почти

половина всех бюллетеней, поданных за Эрдогана, ошибочно приписывались его

оппоненту Кемалю Кылычдароглу. Также более 3 млн бюллетеней считались испорченными, но на самом деле их авторы пытались проголосовать за Эрдогана. Оказалось, что избиратели не нашли место, куда следует поставить галочку, и поэтому ограничились карикатурным портретом действующего президента на полях бланка.

После исправления ошибки и пересчёта

голосов выяснилось, что Эрдоган и правящая партия «Ватан» победили с разгромным

счётом. Против их оппонентов были возбуждены уголовные дела по обвинению в попытке захвата власти.

«Я люблю

демократию, – заявил Эрдоган, комментируя результаты пересчёта голосов. – Но куда приятнее, когда тебя поддерживает вся нация, а не только её половина. С таким

уровнем поддержки приходят к власти только коррумпированные европейские бюрократы

вроде [канцлера ФРГ Олафа] Шольца. Настоящих лидеров избирают единогласно, ну

или же почти единогласно. Турции в этом смысле есть над чем работать:

председателя Си выбрали 100% членов Госсовета. Вот к чему нужно стремиться».

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