Мнение: Письмо: “Кто здесь прав?”

И в качестве еще одного теста вот это письмо разбирайте.

Фокусируйтесь на правильных и неправильных ходах автора, описывайте почему так считаете.

lisalyusha

Добрый день, уважаемая Эволюция,

Спасибо Вам за Ваш блог!

Я нахожусь в растерянности из-за моего общения с мужчиной, и не знаю, кто был прав, а кто виноват во время последнего эпизода. Мне кажется, что мужчина, во-первых игнорирует гендерные наценку, а во-вторых, не видит изменения разницы в ОЗ.

Общение длилось 7 лет. Мужчина Н. иностранец, на 9 лет старше (сейчас ему 46 лет), неженат, богат и со связями. Ведёт кочевой образ жизни (по 5 перелётов в неделю). Когда мы познакомились, моя ОЗ была ниже (работа по найму, развод и маленький ребёнок). Этот человек стал катализатором к моему росту. Я сильно влюбилась и понимала, что шансов на отношения у меня с ним нет, что у него таких как я миллион, в разных концах света. И чтобы получить хоть маленький шанс, мне придётся «пахать». Я занялась карьерой, учебой, внешностью, но на кардинальные изменения нужно было время. Почти 6 лет это был секс-онли, с редкими встречами, и скандалами. Он авторитарный, и ещё и мусульманин. В связи с его финансовым состоянием он привык что ему все девушки «смотрят в рот», и мечтают забеременеть от него. Согласны на все, чтобы только он иногда приходил. Эти девушки были гораздо ниже меня по ОЗ, даже на тот момент (речь идёт о статусе), это горничные, официантки, ведущие женских тренингов через Инстаграмм. У меня за много лет свиданий не было других мужчин, но моя верность ему в секс-онли не принесла мне ничего хорошего.

Через 6 лет я финансово выросла (открыла свою компанию, выучила 2 языка, в моем бизнесе участвуют политики). То есть я совсем не официантка. И мне встречи в отелях надоели. Я сказала Н., что у меня другой и я хочу выйти замуж. На что он очень обиделся (в последние годы он уговаривал меня приехать, и даже давал мне денег, чего раньше не делал, и это «общение» зачем-то ему было нужно).

Год мы не общались и мириться он не хотел. А он был у меня в голове 24/7, я понимала что это из-за моего косяка. Я недооценила СЗ этого человека (он был для меня почти Богом), и решила что просто с ним расстанусь, предъявив другого мужика и все. Я год его уговаривала встретиться и помириться.

Через год он согласился. Мне нужно было просто правильно закрыть гельштадт на тот момент, заниматься с ним сексом я не собиралась. Он прилетел в Москву из Токио, чтобы увидеться со мной, и пришёл ко мне в отель. Я не стала ничего возражать, (мы всегда встречались в отеле), мне нужно было чтобы он пришёл. Я попросила отель приготовить ужин, все красиво подготовила, но оделась не в секси-ключе, в джинсы и рубашку. Сразу с порога он выдал что «я только на 10 минут», напустил холода и, рассказывая о своих делах (только о себе), сказал что ему на самом деле было все равно, что я ему изменила. Но мое предположение, что «возможно для тебя это был повод расстаться», он ответил, что это не правда, и расставаться он со мной не собирался. В общем вместо 10 минут прошёл час, я ему рассказала что мои дела хорошо, с намёком на то, что теперь у меня есть деньги (что деньги от него больше не нужны). Теперь я сидела перед ним не в одежде Zara, а брендовых вещах и часах Rolex… Он очень удивился этому, и спросил «кто тебя так одел». Я сказала правду, что все купила сама. Потом я предложила его проводить, что «была рада что ты нашёл время для этой встречи». Он очень удивился! Он сказал: Ты что, хочешь, чтобы я ушёл?!?! И хотел остаться, и заняться сексом, но я не захотела ничего… секс мне был не нужен… а только разговор. В общем он уговаривал меня полчаса минимум (я не думаю, что он сильно хотел, но «раз уж пришёл»). И мы попрощались. Написал мне что «это было удовольствие видеть тебя».

Потом я читала Ваши статьи и нашла совет, что когда у вас длительное секс-онли, на предложение секса нужно просить говорить о любви. Этот человек очень сдержанный на такие слова, иногда он мне говорил что «я не собираюсь бегать за бабой, и ещё про любовь писать, как слюнтяй». Я захотела попробовать.

И я ему опять через месяц пишу:

Я: Н., я в Москве тогда-то, приходи увидеть меня.

Он: трахаться?

Я: увидеть меня.

Он: Нет. Я хочу с тобой спать. То есть я должен лететь из Токио, через полмира, «увидеть тебя»? Я хочу это и это (начал описывать свои сексуальные фантазии)

И тут я вклинила своё предложение) с уверенностью что он меня отправит далеко)

Я: скажи что любишь меня, и может быть…

Н.: если бы я не любил тебя, я бы тебе не писал. Я бы не простил тебе измену. Ты знаешь, что я могу спать с кем хочу, когда хочу, и где хочу. Но я готов лететь к тебе за 10 000 км, только потому что я люблю тебя.

Я: так вот и расскажи, как ты любишь меня. Я хочу большое сообщение про любовь.

Н. Я полюбил тебя с первого взгляда. Я помню, как ты пила капучино в аэропорту, и я хотел быть пеной от этого капучино. Ты настоящая принцесса. Умная и красивая. Я от тебя без ума. Я люблю когда ты добрая ко мне. Я люблю когда ты делаешь, то, что я хочу.

Я: Хорошо. Я тебя тоже люблю.

Н: я приеду 23 мая в Москву.

Это было за 10 дней до назначенной встречи. Но потом он начал вести себя странно. Он начал просить гарантий, что у нас будет секс («я не хочу быть лохом, который ездит поговорить»), заставил меня поклясться, что он у меня один (ну я поклялась, хотя конечно у меня есть ещё мужчины) более того, присылать мне сценарий, как конкретно должна пройти встреча:

Н: пункт 1, Давай не будем разговаривать, мы всегда ссоримся когда разговариваем, или я говорю то, что тебе не нравится. Давай займёмся сексом без слов. Потом мы: попьём чай, сходим пообедать, и я тебе ещё раз расскажу о любви (как ты хочешь). Ты согласна?

Я: нет, не согласна действовать по сценарию. Все остальное мне нравится.

Ещё меня смущает, и всегда смущало, что он считает себя «мистером золотая сперма». Он считает, что это счастье, от него забеременеть (о да, забеременеть от иностранца, который не готов жениться, ничего делать, сегодня здесь, завтра там, у которого ещё 1000 таких)-вот это «счастье»!

И он опять стал говорить о ребёнке (раньше он тоже выдвигал такие идеи), но с подачи: я сделаю тебя счастливой, приходи, и я сделаю тебе малыша. Я все для тебя сделаю! Хочешь даже двоих! Я под словами «все» поняла другое, что он будет мне помогать. Я отвечаю: да мне ничего не надо. Н.: я имел ввиду, я отдам тебе свою сперму!

То есть он считает свою сперму охрененной драгоценностью, и себя тоже, и секс с ним (только для избранных)

В общем за пару дней до встречи он мне не писал ничего. И я не писала. Я прилетела в Москву из Дубая, где была в отпуске. И сняла просто номер на 1 человека. Я считала что это сексуальная встреча, и место должен организовать он. Мне кажется, это было корректно только в прошлый раз (объективно была моя вина при разрыве, поэтому я все сделала и пригласила его). Теперь я была на это не согласна, и хотела прийти в место, которое нашёл он.

Я прилетела в 20:30 (он знал время прилёта), никаких сообщений от него не было. Во мне начала расти обида… в 23:00 я заселилась и решила его спросить, где он?

На это он прислал мне локацию из отдаленного аэропорта Москвы (куда прилетают частные Джеты). И все. Мне не было понятно: он прилетел ко мне, и скоро приедет? Он вылетает куда-то из этого аэропорта? Или что? В любом случае было 23:00, и если бы он пришёл, он бы пришёл в мой отель. Было ясно, что он ничего не организовывал. Меня в этом случае не устраивал этот подход.

И я ему ответила: ты далеко, я тогда иду спать.

И Боже, как он психанул!

Он написал мне: иди!!! Спать!!! Я не приеду!!! Я прямо отсюда полечу дальше!!! Забудь мой номер! Не пиши мне больше!!! Я не хочу встречаться!!! И добавил меня в ЧС. Честно говоря, я немного в шоке.

Вероятно, я не права. Но мне кажется что он носит Корону Сокровища, потому что он считает себя, свой член, предложение с ним спать, и от него забеременеть-величайшим сокровищем, царским предложением. И то, что он готов потратить час своего времени, это как час времени президента страны!

Также на мой взгляд, он недооценивает изменение разницы ОЗ. Я уже не та простушка, как была раньше. Более того, скорее всего у меня больше денег и возможностей, чем у него сейчас. К тому же, он действительно является плохим вариантом для отношений, (бабник и шатается по миру), ничего особо делать он не собирается (вложения, деньги), но рассчитывает на отношение к себе, как к королю.

Эволюция, кто здесь прав? Если я не права, как нужно действовать? Я расстроена, потому что общалась с этим человеком 7 лет, и меня бы устроила дружба или просто спокойное общение. Без истерик, блокирований. Секс не очень мне нужен (у меня есть другие мужчины, которые для меня много делают, и в плане помощи, и денег, и в целом секс мне очень доступен, как и для многих женщин). Но если он прям без секса не может-ну ок, готова рассмотреть и такой вариант…

Но мне кажется при его самомнении вряд ли мы сможем наладить общение