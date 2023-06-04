 

Испражнения мидий помогают убирать частички пластика в океане

04.06.2023, 19:15, Разное
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В последние годы микропластик стал одной из главных проблем в мире. Маленькие кусочки обнаруживают в морских животных и рыбах, включая деликатесную мидию.

Недавно британские и ирландские ученые предложили необычное, но, по их мнению, эффективное решение – использование мидий Mytilus edulis для очистки микропластика из океана.

Мидии являются фильтрационными животными и часто используются в аквариумах. Ученые полагают, что они могут быть использованы для очистки океана от микропластика. Исследователи утверждают, что они способны удалять до 80% микропластика из воды, что может значительно снизить его уровень в море.

Выращивание мидий в биореакторах обеспечивает эффективную очистку микропластика из нескольких тонн воды. Исследования продолжаются и ученые надеются, что в будущем эту идею можно будет реализовать на практике.


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