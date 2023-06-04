 

Найден новый вид гекконов

04.06.2023, 19:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Австралии был обнаружен уникальный вид гекконов, которые поразили ученых своим проявлением психоделичных глаз. Известно, что на сегодняшний день выделено более 1700 названных видов, но этот новый – Saltuarius eximius, является действительно уникальным.

В процессе изучения вида австралийские ученые установили, что глаза этих рептилий являются настоящими шедеврами природы. Маленькие крупноглазые гекконы имеют цвет глаз, который изменяется от желтого до оранжевого и красного, что придает их внешности необыкновенную красоту и психоделичность.

Важно отметить, что эти гекконы настолько редкие, что за всю историю науки было зарегистрировано всего три образца. Этот факт делает их еще более удивительными и таинственными.

По словам ученых, гекконы Saltuarius eximius являются специфическими для определенных областей юго-восточной Австралии. Несмотря на то, что из-за изоляции этих рептилий почти ничего не известно об их повседневной жизни, такой особенный внешний вид будет серьезным поводом для дальнейшего исследования рептилии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / «Облачите меня в зэкову робу…»

05.06 / Zа Vойну: Война на Украине. 04.06.2023

05.06 / Мнение: По городу работают Грады

05.06 / “Соответствовать представлению всех невозможно”: Катерина Шпица о внешности, своих ролях, шедеврах в искусстве и здоровом образе жизни

05.06 / Zа Vойну: Противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта

05.06 / От “рыбацких” сандалий до танкетки: модные сандалии, которые мы будем носить этим летом

05.06 / Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство

04.06 / Zа Vойну: Расследовать геноцид военнопленных поляками

04.06 / Как продлить цветостойкость у окрашенных седых волос: советы колористов

04.06 / Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика