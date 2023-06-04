Найден новый вид гекконов

В Австралии был обнаружен уникальный вид гекконов, которые поразили ученых своим проявлением психоделичных глаз. Известно, что на сегодняшний день выделено более 1700 названных видов, но этот новый – Saltuarius eximius, является действительно уникальным.

В процессе изучения вида австралийские ученые установили, что глаза этих рептилий являются настоящими шедеврами природы. Маленькие крупноглазые гекконы имеют цвет глаз, который изменяется от желтого до оранжевого и красного, что придает их внешности необыкновенную красоту и психоделичность.

Важно отметить, что эти гекконы настолько редкие, что за всю историю науки было зарегистрировано всего три образца. Этот факт делает их еще более удивительными и таинственными.

По словам ученых, гекконы Saltuarius eximius являются специфическими для определенных областей юго-восточной Австралии. Несмотря на то, что из-за изоляции этих рептилий почти ничего не известно об их повседневной жизни, такой особенный внешний вид будет серьезным поводом для дальнейшего исследования рептилии.