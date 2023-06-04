 

Разработчики Diablo IV запретили россиянам получать игру в виде подарка

04.06.2023, 19:00, Разное
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На аккаунтах Battle.net российских и белорусских пользователей больше нельзя получать подарки от других. Об этом пишет DTF.

Когда пользователи отправляют подарок игры на российский или белорусский аккаунт, то получают сообщение об ошибке с таким текстом: “Ваш друг не может принять подарок”. Это ограничение пока не объяснено. Возможно, проблема связана с тем, что игры, отправленные в подарок, позволяют обойти ограничения на покупку игр через сервис.

Запрет не распространяется на продукты, для которых можно указать конкретный код, например, игровое время в World of Warcraft. Компания пока никак не прокомментировала запрет на подарки. Пользователям ПК в РФ или Беларуси, желающим приобрести игры Blizzard, придется либо создать совершенно новую учетную запись, либо перенести существующую в другой регион.


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