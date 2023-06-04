Разработчики Diablo IV запретили россиянам получать игру в виде подарка

На аккаунтах Battle.net российских и белорусских пользователей больше нельзя получать подарки от других. Об этом пишет DTF.

Когда пользователи отправляют подарок игры на российский или белорусский аккаунт, то получают сообщение об ошибке с таким текстом: “Ваш друг не может принять подарок”. Это ограничение пока не объяснено. Возможно, проблема связана с тем, что игры, отправленные в подарок, позволяют обойти ограничения на покупку игр через сервис.

Запрет не распространяется на продукты, для которых можно указать конкретный код, например, игровое время в World of Warcraft. Компания пока никак не прокомментировала запрет на подарки. Пользователям ПК в РФ или Беларуси, желающим приобрести игры Blizzard, придется либо создать совершенно новую учетную запись, либо перенести существующую в другой регион.