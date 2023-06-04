Мнение: Война вместо мирной интеграции, перспектива второй Белоруссии и Госдеп про экономику России

1. Если бы Украина не встала на путь русофобии и дружбы с США, история могла бы пойти куда как более мирным и благополучным путём. Дзен-канал «Выключаем эмоции, включаем ум» пишет (ссылка):



…был создан сначала Таможенный союз в 2010 году, а затем и Евразийский экономический союз в 2015 году с более глубокой степенью интеграции.

Мы не собирались враждовать с США, не собирались идти на них войной, даже не особо модернизировали до 2012 года свою армию.

Но почему-то США восприняли создание ТС в штыки, хотя тогда ещё не пахло ни 2014 годом, ни последующими событиями:

«Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что США будут противодействовать интеграционным процессам на постсоветском пространстве, которые она расценила как попытку возрождения Советского Союза. Об этом сообщает сегодня газета “Файнэншл таймс”. Она приводит слова Клинтон, сказанные группе журналистов накануне состоявшейся в четверг в Дублине встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

“Существует движение в сторону ресоветизации региона, – приводит слова Клинтон “Файнэншл таймс”. – Это не будет называться именно так. Это будет называться таможенным союзом, это будет называться Евразийским союзом и все в таком роде. Не будем заблуждаться на этот счет. Мы знаем, в чем заключается цель, и мы стараемся разработать эффективные способы того, как замедлить это или предотвратить это”, – заявила глава внешнеполитического ведомства США.»

Ну и как это назвать? Они нам не мешали? Мы сами полезли на них?

Но мало того, они перешли от слов к делу и помешали интеграции соседней с нами страны, которая уже готова была к ней. Вместо этого они проплатили совершение там переворота и привели к власти антироссийские силы, ну а дальше всё сделали для того, чтобы выкормить там нашего сухопутного врага.

А теперь американцы делают вид, что Россия во всём этом виновата.

Они развязали кампанию по очернению нашей страны перед всем миром, чтобы опять-таки изолировать нас полностью даже от наших партнёров по ЕАЭС и не дать нам спокойно развивать свою экономику – то есть они: А. препятствовали; Б. препятствуют и В. всегда будут препятствовать нам в том, чтобы мы направляли все свои силы на внутреннее развитие.

Действительно, уже в 2000-е годы, после ошибок девяностых, стало ясно, что Украине, Белоруссии и некоторым другим постсоветским странам надо интегрироваться с Россией, ибо это самый выгодный, простой и разумный путь для развития экономики и обеспечения безопасности. В пользу этого были такие факторы, как общий язык, общая культура, тесные связи в экономике, трансграничные производственные цепочки… Однако на Западе пустили колоссальные средства на подкуп и пропаганду, чтобы помешать постсоветской интеграции.

Впрочем, интеграционные проекты, вроде того же ЕАЭС, в итоге вполне состоялись, просто туда не попали Украина и Молдавия (а Армения после прихода к власти проамериканских сил упустила значительную часть выгод от союза с Россией). Судьба постсоветских стран, которые из-за вмешательства Запада поссорились с Россией, оказалась печальна… А вот у тех, кто сохраняет и развивает с нами дружбу, дела идут совсем неплохо.

2. Глава европейской дипломатии Боррель продолжает рубить правду-матку. По его словам, Запад может прекратить войну на Украине хоть завтра, если перестанет накачивать её оружием (ссылка):



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что в случае прекращения поставок оружия на Украину конфликт с Россией закончится для нее «миром капитуляции». По его мнению, в этом случае Украина превратится во вторую Белоруссию.

То есть, фактически боевые действия продолжаются по злой воле западных стран, которые почему-то не хотят вторую Белоруссию.

Между тем, первая Белоруссия прекрасно себя чувствует: в стране мир, никого насильно не забирают в армию, половина населения не бежала из страны беженцами, экономика неплохо себя чувствует (даже несмотря на западные санкции), белорусские товары всё обильнее текут на российский и азиатский рынок, строятся крупные инфраструктурные проекты (Белорусская АЭС), страна находится под защитой ядерного зонтика России и ОДКБ, а не лопает годами пустые обещания о несбыточном приëме в НАТО.

Опять же, на фоне вполне благополучной жизни в Белоруссии приходится констатировать, что отказывая в такой жизни для Украины, США и американские сателлиты цинично желают жителям Украины зла. За счёт «войны до последнего украинца» они хотят ослабить Россию, а за счёт украинских беженцев хотят временно приподнять собственную стагнирующую экономику и падающую демографию.

3. Глава американского Госдепа фантазирует на тему экономики России (ссылка):

Блинкен раскритиковал состояние российской экономики и назвал ее тенью той, что была раньше. «Сегодня российская экономика — это тень той экономики, которая была раньше, и лишь частица того, чем могла стать», — подчеркнул он. По его словам, золотовалютные резервы России якобы снизились больше чем в два раза, как и доходы от госпредприятий.

Чиновник добавил, что в России приостановили или прекратили деятельность более 1,7 тысячи иностранных компаний, а якобы «миллионы» граждан покинули территорию страны. Он также заявил, что за год после начала спецоперации доходы Москвы от экспорта нефти упали на 43 процента, в том числе на фоне введенного Западом потолка цен.

«Москва не вернет рынки, которые потеряла в Европе», — отметил Блинкен.

Напомню, в реальности у нас даже ВВП не упал: маленький спад в 2022, маленький рост в 2023, итого примерно ноль.