Мнение: Без права на аборты

А вот – цитата из полевого командира ДНР Ходаковского, которого с полным сочувствием приводит Марина Ахмедова, бывшая журналистка из “Эксперта”, а теперь главред Регнума. Читаешь такое – и прямо хочется разрыдаться от умиления: боже, какие же они все клинические идиоты…

“Очевидно, что затяжная война не входила в наши планы, и как следствие – нам приходится перегруппировываться на ходу. Удивляет наивность тех, кто думает, что сейчас можно какими-то административными решениями резко улучшить наше положение. Есть законы – они непреложны. Когда в ту тяжёлую войну двенадцатилетние дети становились к станку – они знали, что им у станка делать. Оканчивая школу, я уже имел профессию токаря (третьего разряда), и до сих пор помню, как работать на токарно-винторезных станках.

Чтобы сейчас увеличивать выпуск военной продукции – нужна другая страна. Нужны кадры, нужна наука, нужно производство, бездумно порезанное в постразвальные годы… Гайдаровская школа уверяет нас, что рынок всё сам отрегулирует. Но рынок оставляет жить только то, на чем можно зарабатывать. Дело защиты государства с точки зрения рынка – дело нерентабельное. Дальше ситуативной выгоды рынок не заглядывает и не понимает, что сила или слабость государства в конечном итоге и определяет, каким будет рынок и на чьих условиях он будет существовать.

Но не менее важно, чем наращивать темпы военного производства, – формировать сознание людей. Мы успешно взрастили поколения потребителей и сейчас столкнулись с тем, что сознание обывателя просто отторгает мысль, что нужно жертвовать. Конституция потребителя не содержит те нормы, которые регламентируют жертвенность. Зачем? Для чего? Ради кого?… Сам способ существования потребителя из рыночной эпохи построен на законах выгоды, а жертвовать – это тоже нерентабельно.

Пока не изменится смысловая основа нашего существования – у России не будет шансов. Любые поверхностные меры – это только примочки. Сейчас нужно выиграть время, чтобы не просто перезагрузиться – “перепрограммироваться”. Не сделаем этого – только отсрочим итог. Нужно другое образование и воспитание, нужен человек труда на пьедестале, а не успешный менеджер или торгаш, нужно прекратить поощрять аборты, нужно рожать детей и учить их быть людьми, а не потребителями… Много чего нужно – для этого это непростое испытание” (А.Ходаковский).

Что тут скажешь? Написал совершенно незамутненный совок – как будто и не было последних не то что 30, а даже последних 40 лет. Как эти люди самоконсервируются? Впрыскивают в себя какой-то консервант?

Но, с другой стороны – есть и занятные переклички с… так называемой “повесточкой”! В главном – вот в этом ожидании от несчастного обывателя, что он непременно должен чем-то “жертвовать”. В терминологии Шваба – мяса не есть и далеко от дома не отходить, в вариации российского бешеного совка – положить зубы на полку, вставать к станку и 14 часов в день точить “на винторезном станке” болванки для Ходаковского. Во всех случаях вопрос “зачем” тактично обходится.

Жизнь, однако, внесет коррективы в планы выпучивших глаза идиотов без проблесков мысли, утешительно похлопав их по плечу (прежде чем пристрелить к черту): да, дружок, длительная война не входила в твои планы – поэтому тебе придется просто сдаться. Хватит, навоевался. И да – абортов впредь придется делать больше, а не меньше.

“Все что смог, ты уже совершил” (Николай Некрасов).