SRF – перед лицом китайской угрозы Австралия больше не полагается исключительно на США

Обычно Австралия предпочитает держаться в стороне от конфликтов, однако рост влияния Китая в регионе заставляет страну всё больше задумываться о безопасности, отмечает швейцарский телеканал SRF. Беспокойство в Австралии также связано с тем, что США больше не считаются там доминирующей мировой державой, — поэтому Канберра всё больше делает ставку на альянс и с другими государствами, такими как Япония, Южная Корея или Индия.



АР

«Когда Австралия смотрит на север, там нет пустоты, которая приглашает других навязать там свою волю», — так выразился глава правительства Австралии Энтони Албаниз на азиатском саммите по безопасности в Сингапуре «Диалог Шангри-Ла», пишет швейцарский телеканал SRF.

Кто может стремиться к доминированию там, в Восточной Азии, Албаниз не сказал. По крайней мере, не заявил прямо. «Но если какая-то страна чувствует себя настолько могущественной, что считает, что может игнорировать все нормы международного права, то это угрожает стабильности всего региона. Война за Тайвань, например, стала бы катастрофой для всего мира», — отметил он.

Всем присутствующим на азиатском саммите по безопасности было ясно, что только Китай обладает амбициями и средствами, чтобы переделать существующий в регионе порядок. Вот почему Албаниз подчеркнул: «Потенциальный агрессор должен осознать, что риски для него будут намного больше, чем выгоды».

Для Австралии это означает более значительные инвестиции в оборону и создание военного потенциала сдерживания, такого как атомные подводные лодки США. «Это самый большой скачок в политике вооружений за всю историю страны», — отметил глава австралийского правительства.

Юэн Грэм из лондонского института стратегии IISS прокомментировал ситуацию так: «Австралии пришлось осознать, что условия угрозы фундаментально изменились. Действительно, никто не боится, что Китай хочет полностью изолировать Австралию или даже оккупировать её военным путем. Правительства стран Дальнего Востока также избегают слишком жёсткой критики Пекина на публике. Они слишком полагаются на экономическое сотрудничество со сверхдержавой Китаем».

Однако это не отменяет того факта, что национальная оборона должна быть переосмыслена и перепланирована. То же самое относится и к стабильности во всём регионе.

По словам Грэма, сейчас существует межпартийное согласие по этому вопросу: «И больше недостаточно полностью полагаться на США в вопросах безопасности. Это стало ясно не в последнюю очередь с приходом к власти Дональда Трампа. Более того, Соединённые Штаты, очевидно, больше не являются доминирующей мировой державой».

Странам региона — Японии, Южной Корее или Тайваню, а также Австралии — придётся приложить гораздо больше усилий, чтобы защитить себя. По словам директора Австралийского института стратегии и политики Aspi Бек Шримптон, сейчас её страна не в состоянии реально сдерживать возможного агрессора. «Сейчас речь идёт не только о том, чтобы иметь больше оружия, но и о том, чтобы лучше проявить себя в экономической войне, технологической войне, кибервойне или пропагандистской войне», — признала она.

Поэтому новая концепция обороны Австралии весьма широкомасштабна и предусматривает вовлечение намного большего объёма ресурсов, отмечает швейцарский телеканал. И она в значительной степени опирается на партнёрские отношения — по-прежнему с США, но теперь также с Японией, Южной Кореей или Индией и даже с европейскими странами. Другими словами, Австралия делает ставку на тесный альянс, поскольку угроза считается гораздо более серьёзной, чем это было совсем недавно, заключает телеканал SRF.

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