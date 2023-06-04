Летний комбинезон 2023: как стилизовать самые актуальные модели сезона

Этим летом среди главных трендов оказался комбинезон. Если его правильно носить, он подчеркнет достоинства, представит фигуру в лучшем виде и даже станет любимым предметом одежды. В этом году комбинезон может быть каким угодно по крою и материалу. Особенно популярны модели из льна, хлопка, джинсовой ткани, кожи. Этот предмет универсален, его можно надевать по любому поводу. Осенью под него можно надевать свитер или водолазку.

Кому подходит

Комбинезон относится к универсальным предметам одежды. Также его можно считать идеальным решением для женщин с пышными формами. Конечно, больше всего он подходит дамам с фигурой «песочные часы». Однако даже при наличии больших бедер, широких плеч и выпуклого живота, он способен красиво подчеркнуть талию.

Как носить комбинезон, если есть живот

Многие женщины избегают комбинезонов из-за выпуклого живота. Наличие недостатков не должно мешать женщине выражать себя и носить то, что ей хочется. Скрыть этот недостаток помогут кое-какие хитрые приемы:

Чтобы отвлечь внимание от живота, следует надевать обувь большего размера. Это могут быть туфли на платформе, массивные кроссовки, ковбойские сапоги, которые в итоге сбалансируют силуэт. Когда на улице холодно, следует носить комбинезон с курткой или пиджаком оверсайз. В такой одежде вы будете чувствовать себя более комфортно и непременно улучшите свой внешний вид. Важно не забывать про такие аксессуары, как сумки, головные уборы, украшения, так как они играют важную роль в создании образа. Можно надеть поверх комбинезона футболку оверсайз. Летом 2023 года по-прежнему в тренде одежда больших размеров, поэтому стоит этим воспользоваться.

Какие туфли носить с комбинезоном

Как уже было сказано, комбинезон достаточно универсален, а значит, его можно надевать на любой случай. Что касается обуви, она полностью меняет правила игры. Итак, какие туфли надеть в тех или иных ситуациях?

Если хочется быть элегантной и подчеркнуть свой наряд, следует выбрать обувь на каблуках – сапоги, туфли, босоножки на шпильке. Кожаный или джинсовый комбинезон идеально подойдет для вечерней прогулки по городу или вечеринки в клубе.

Босоножки – незаменимая обувь в летнее время. Комбинезон хорошо сочетается с сандалиями или биркенстоками. Это подходящий вариант для прогулки, шоппинга или кофе.

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Комбинезоны отлично сочетаются с белыми кроссовками, которые подходят практически к любому наряду – от повседневного до элегантного. Их любят многие женщины и с удовольствием носят каждый день.

С чем носить комбинезон

Отлично смотрится комбинезон на бретелях из хлопковой или льняной ткани с соломенной широкополой шляпой и плетеной сумкой-корзиной. Великолепный лук для отпуска или отдыха на выходных.

Шляпа с полями, замшевые ботинки и оригинальная сумка в нейтральных бежево-коричневых тонах составят гармоничный комплект с легким белым комбинезоном из воздушной ткани. Такой образ точно не останется незамеченным.

Модный цвет

Этим летом в моде зеленый. В этом очаровательном комбинезоне с воланами и запахом вы непременно окажетесь в центре внимания.