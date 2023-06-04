 

Алкоголь полезен человеку

04.06.2023, 18:02, Разное
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В результате многолетних исследований учёных из Кембриджского университета была выявлена неожиданная польза алкоголя для человека. Оказалось, что умеренное употребление этого напитка способствует защите нашего организма от различных инфекций.

Исследователи установили, что у людей, которые употребляют алкоголь в разумных количествах, уровень антител в крови повышается в несколько раз. Антитела же, в свою очередь, служат защитой от бактерий и вирусов, способствуя более быстрому выздоровлению от различных заболеваний.

Однако следует отметить, что эта польза алкоголя распространяется только на умеренное употребление, но не на чрезмерное. Избыточное объёмы алкоголя, напротив, могут привести к негативным последствиям как для здоровья организма, так и для психического состояния человека.

Таким образом, наши представления об алкоголе, как только о вредном напитке, были частично откорректированы. Умеренное употребление алкоголя может оказаться не только приятным дополнением к жизни, но и полезным для нашего здоровья в целом.


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