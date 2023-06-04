Ностальгия по сексу способна повышать удовлетворение при половом контакте

Недавнее исследование, опубликованное в Journal of Sex Research, показало, что люди, которые испытывают ностальгию к своему прошлому сексуальному опыту, имеют большее удовлетворение от сексуальной жизни в настоящем.

Исследование проводилось на более чем 300 участниках, которые заполняли опросники по своей ностальгии и уровню удовлетворения в сексуальных отношениях. Результаты показали, что те, кто испытывал большую ностальгию, имели более высокий уровень сексуального удовлетворения, чем те, кто не испытывал таких чувств.

Как объясняют исследователи, ностальгия может быть связана с тем, что мы вспоминаем только лучшие моменты прошлого, в том числе и в интимных отношениях. Но это в свою очередь может помочь нам в настоящем, создавая положительную ассоциацию секса с приятными воспоминаниями.

Также исследование показало, что люди, испытывающие ностальгию, чаще говорят со своими сексуальными партнерами о своих желаниях и потребностях, что может помочь им получить большее удовлетворение от секса.