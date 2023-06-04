«Поэты всегда возвращаются»

Как Иосифа Бродского выдворяли из СССР.

51 год назад Иосифу Бродскому было предписано покинуть СССР. Как потом вспоминал сам поэт, решение властей стало для него «удивительной неожиданностью». После изгнания он так и не вернулся на родину.



Иосиф Бродский. Фото: IMAGO / piemags

«Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота — доброта. От зла, от гнева, от ненависти — пусть именуемых праведными — никто не выигрывает», — это строкииз письма Иосифа Бродского Леониду Брежневу, которое поэт написал в день своего выдворения из СССР.Бродский пояснил генсеку, что поэты всегда возвращаются: «Во плоти или на бумаге». И он — вернулся. Вернулся своим творчеством, став классиком и почетным гражданином Санкт-Петербурга.А выславшему его зампреду КГБ Бобкову даже спустя десятилетия только и осталось, что брызгать ядом на телевидении, заявляя: «Он вел себя так, как ему надо было. И именно так и хотел себя вести». Как будто бы в этом есть что-то

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