 

Пользователей Gmail предупреждают о новом мошенничестве

04.06.2023, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно представленная компанией Googles система проверки отправителя электронного письма оказалась уязвимой для злоумышленников, которые могут подделывать синие галочки, представляясь известными организациями и брендами. Об инциденте пояснила компания Security Lab.

Gmail запустил проверочные галочки, чтобы помочь защитить своих пользователей от фишинга. Компании и организации, которые хотят получить подобную отметку, должны пройти процедуру верификации. В случае, если письмо помечено галочкой, то пользователям не нужно будет беспокоиться о безопасности.

Оказалось, что не все электронные письма от отправителей с галочкой могут быть подлинными. Крис Пламмер, инженер по кибербезопасности из Калифорнийского университета в Беркли, обнаружил поддельное письмо UPS и поделился им в Twitter. В письме запрашивалась информация о получателях и ссылка на фишинг для проверки.

Пламмер отметил, что письмо содержало серию случайных символов, а домен UPS не совпадал. Когда он нажал на синюю галочку в Gmail, там утверждалось, что письмо получено из заслуживающего доверия источника.

Способ мошенников обмануть Google пока неизвестен. Пламмер говорит, что Gmail содержит ошибку, которую злоумышленники могут использовать для создания синих галочек. Google сначала отрицал наличие проблемы и утверждал, что система работает правильно. После публикации открытия Пламмера компания изменила свою позицию, заявив, что уже исправляет ошибку.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / «Облачите меня в зэкову робу…»

05.06 / Zа Vойну: Война на Украине. 04.06.2023

05.06 / Мнение: По городу работают Грады

05.06 / “Соответствовать представлению всех невозможно”: Катерина Шпица о внешности, своих ролях, шедеврах в искусстве и здоровом образе жизни

05.06 / Zа Vойну: Противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта

05.06 / От “рыбацких” сандалий до танкетки: модные сандалии, которые мы будем носить этим летом

05.06 / Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство

04.06 / Zа Vойну: Расследовать геноцид военнопленных поляками

04.06 / Как продлить цветостойкость у окрашенных седых волос: советы колористов

04.06 / Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика