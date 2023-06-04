Пользователей Gmail предупреждают о новом мошенничестве

Недавно представленная компанией Googles система проверки отправителя электронного письма оказалась уязвимой для злоумышленников, которые могут подделывать синие галочки, представляясь известными организациями и брендами. Об инциденте пояснила компания Security Lab.

Gmail запустил проверочные галочки, чтобы помочь защитить своих пользователей от фишинга. Компании и организации, которые хотят получить подобную отметку, должны пройти процедуру верификации. В случае, если письмо помечено галочкой, то пользователям не нужно будет беспокоиться о безопасности.

Оказалось, что не все электронные письма от отправителей с галочкой могут быть подлинными. Крис Пламмер, инженер по кибербезопасности из Калифорнийского университета в Беркли, обнаружил поддельное письмо UPS и поделился им в Twitter. В письме запрашивалась информация о получателях и ссылка на фишинг для проверки.

Пламмер отметил, что письмо содержало серию случайных символов, а домен UPS не совпадал. Когда он нажал на синюю галочку в Gmail, там утверждалось, что письмо получено из заслуживающего доверия источника.

Способ мошенников обмануть Google пока неизвестен. Пламмер говорит, что Gmail содержит ошибку, которую злоумышленники могут использовать для создания синих галочек. Google сначала отрицал наличие проблемы и утверждал, что система работает правильно. После публикации открытия Пламмера компания изменила свою позицию, заявив, что уже исправляет ошибку.