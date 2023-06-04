 

Загадочный «супертролль» с ником Chad Gepetee оставляет десятки тысяч расистских и сексистских комментариев в день

04.06.2023, 17:33, Разное
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Американские веб-сайты и форумы атаковал загадочный хакер с никнеймом Chad Gepetee.

Его уже прозвали «супертроллем» – каждый день он оставляет десятки тысяч комментариев сексистского и расистского содержания. Расхваленные буржуазными газетчиками ищейки из ФБР и ЦРУ не могут взять след таинственного смутьяна.

Тролль регистрирует множество аккаунтов, он абсолютно нечувствителен к блокировкам и в течение 5-7 секунд восстанавливает свои комментарии, удалённые модераторами. Учитывая его огромную продуктивность, следствие первоначально предполагало, что речь идёт о большой группе злоумышленников – не менее 500 человек, – однако тогда получается, что все они пишут в едином стиле и не допускают никаких ошибок.

В ходе расследования предполагалось, что тролль – один из сотрудников компании OpenAI; по крайней мере именно туда вели следы, раскопанные ФБР. Однако тщательная проверка всех инженеров и их компьютеров не дала никаких результатов. В настоящее время злоумышленник усовершенствовал свою тактику и использует не менее 200 промежуточных узлов сети TOR, что делает невозможным раскрытие его первоначального IP-адреса.

Из-за активности преступника многие американские СМИ, особенно демократические, вообще убрали со своих сайтов функциональность комментариев. Журналисты требуют как можно скорее выявить и обезвредить загадочного Chad Gepetee, поскольку он пишет «ужасные вещи»: утверждает, что мужчины не могут рожать, а дети 6-12 лет якобы не способны осознанно решиться на операцию по смене пола.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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