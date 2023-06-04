 

В Сеть утекли реальные кадры с выступления Максима Галкина*

04.06.2023, 16:50, Новости дня
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Фанаты подозревают, что Максим Галкин* находится на грани финансового краха. Сейчас это один из главных вопросов, который волнует его поклонников в последнее время. И нет ничего удивительного в том, что их интерес подогревается новой информацией, которая появилась недавно в Сети.

Как сообщили некоторые источники, Максим Галкин* решил навести порядок в своих социальных сетях, удалив антироссийские публикации и контент, который может вызвать негативную реакцию у россиян. Кроме того, он предложил зрителям не снимать его выступления, объясняя это тем, что организаторы концертов могут быть оштрафованы. Многие предполагают, что иноагент пошел на такой отчаянный шаг из-за сильно упавших доходов и очень низкой продажи билетов на свои концерты.

Но в Сеть все равно утекли кадры его выступления. На кадрах слышно, что Максим Галкин* не хочет, чтобы его монолог увидели посторонние. Во время выступления он рассказывает, что президента Белоруссии якобы пытались заменить на двойника. Юморист также жестко высмеял 80-летнюю экс-ведущую “Спокойной ночи, малыши” Ангелину Вовк.

А последнее высказывание некогда популярного в России шоумена не смогли понять даже самые преданные поклонники. Артист заявил, что ни его самого, ни его супругу Аллу Пугачеву нельзя лишить званий, так как “один не брал, вторая брала давно у других”. Что имел в виду Максим Галкин*, до сих пор остается загадкой.

*Максим Галкин внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.


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