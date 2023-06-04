В Белоруссии клиники будут строить китайцы

В рамках развития здравоохранения в Белоруссии, Министерство здравоохранения страны подписало соглашение о строительстве новых медучреждений с китайской компанией.

Согласно договору, китайская компания будет строить и оборудовать несколько новых объектов в Белоруссии, позволяя увеличить доступность и качество медицинской помощи для населения.

Это очень важный шаг в развитии здравоохранения страны, поскольку новые медучреждения позволят увеличить число медицинских работников и усовершенствовать медицинские технологии.

Стоит отметить, что китайские компании давно занимаются строительством медучреждений по всему миру, и их опыт будет полезен для Белоруссии.

В целом, данное соглашение позволит существенно улучшить ситуацию в стране и приведет к более высокому уровню здоровья населения.