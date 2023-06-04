 

В Белоруссии клиники будут строить китайцы

04.06.2023, 16:45, Разное
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В рамках развития здравоохранения в Белоруссии, Министерство здравоохранения страны подписало соглашение о строительстве новых медучреждений с китайской компанией.
Согласно договору, китайская компания будет строить и оборудовать несколько новых объектов в Белоруссии, позволяя увеличить доступность и качество медицинской помощи для населения.
Это очень важный шаг в развитии здравоохранения страны, поскольку новые медучреждения позволят увеличить число медицинских работников и усовершенствовать медицинские технологии.
Стоит отметить, что китайские компании давно занимаются строительством медучреждений по всему миру, и их опыт будет полезен для Белоруссии.
В целом, данное соглашение позволит существенно улучшить ситуацию в стране и приведет к более высокому уровню здоровья населения.


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