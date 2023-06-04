 

Мнение: Навальный

04.06.2023, 16:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сегодня день рождения Алексея Навального,  которого некоторая часть  россиян  называет экстремистом, террористом,  иногентом, агентом Госдепа, агентом Кремля,  лесокрадом, почтокрадом,  спиртокрадом, донатокрадом и пр, пр, пр, пр….

В Telegram-канале Алексея сегодня появился текст,   в котором естьтакие строки:  «….жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются, только если некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения. Чем больше таких людей, тем меньше плата каждого. И обязательно наступит такой день, когда говорить правду и отстаивать справедливость станет в России чем-то обычным и совсем не опасным.

Ну а пока этот день не настал, в своей ситуации я вижу не тяжкую ношу и не ярмо, а просто работу, которую надо делать. В любой работе есть неприятная часть, верно? Вот и у меня сейчас неприятная часть моей любимой работы».
отсюда

Все правильно написал Алексей. Но, увы, готовых платить и расплачиваться за свои убеждения, в России не очень много. Куда больше оказалось тех, кто готов говорить об убеждениях с безопасного расстояния, и призывать расплачиваться других.

Вот и перед днем рождения Навального из-за границы звучали призывы в день рождения Навального выйти на улицы России и именно так поздравить политика. Но было бы куда более эффектно, если бы призывающие сами вернулись в Россию и призвали вернуться в Россию тех, кто к ним прислушивается. Вот это была бы история! Крутая история! О том, что 4 июня, в день рождения Алексея Навального несколько тысяч его соратников были задержаны в аэропортах и на погранпереходах….

Остаюсь убежденным сторонником принципа, что не один политик не имеет права призывать людей совершать такие поступки, которые не может и не хочет совершать сам….

На снимках:
граффити с Алексеем Навальным в Петербурге, которое  вскоре было закрашено сотрудниками ЖКХ. Фотография Ивана Петрова / ТАСС отсюда
фотографии Алексея Навальногов в метро в Москве отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / «Облачите меня в зэкову робу…»

05.06 / Zа Vойну: Война на Украине. 04.06.2023

05.06 / Мнение: По городу работают Грады

05.06 / “Соответствовать представлению всех невозможно”: Катерина Шпица о внешности, своих ролях, шедеврах в искусстве и здоровом образе жизни

05.06 / Zа Vойну: Противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта

05.06 / От “рыбацких” сандалий до танкетки: модные сандалии, которые мы будем носить этим летом

05.06 / Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство

04.06 / Zа Vойну: Расследовать геноцид военнопленных поляками

04.06 / Как продлить цветостойкость у окрашенных седых волос: советы колористов

04.06 / Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика