Мнение: Навальный

Сегодня день рождения Алексея Навального, которого некоторая часть россиян называет экстремистом, террористом, иногентом, агентом Госдепа, агентом Кремля, лесокрадом, почтокрадом, спиртокрадом, донатокрадом и пр, пр, пр, пр….

В Telegram-канале Алексея сегодня появился текст, в котором естьтакие строки: «….жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются, только если некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения. Чем больше таких людей, тем меньше плата каждого. И обязательно наступит такой день, когда говорить правду и отстаивать справедливость станет в России чем-то обычным и совсем не опасным.

Ну а пока этот день не настал, в своей ситуации я вижу не тяжкую ношу и не ярмо, а просто работу, которую надо делать. В любой работе есть неприятная часть, верно? Вот и у меня сейчас неприятная часть моей любимой работы».

отсюда

Все правильно написал Алексей. Но, увы, готовых платить и расплачиваться за свои убеждения, в России не очень много. Куда больше оказалось тех, кто готов говорить об убеждениях с безопасного расстояния, и призывать расплачиваться других.

Вот и перед днем рождения Навального из-за границы звучали призывы в день рождения Навального выйти на улицы России и именно так поздравить политика. Но было бы куда более эффектно, если бы призывающие сами вернулись в Россию и призвали вернуться в Россию тех, кто к ним прислушивается. Вот это была бы история! Крутая история! О том, что 4 июня, в день рождения Алексея Навального несколько тысяч его соратников были задержаны в аэропортах и на погранпереходах….

Остаюсь убежденным сторонником принципа, что не один политик не имеет права призывать людей совершать такие поступки, которые не может и не хочет совершать сам….

На снимках:

граффити с Алексеем Навальным в Петербурге, которое вскоре было закрашено сотрудниками ЖКХ. Фотография Ивана Петрова / ТАСС отсюда

фотографии Алексея Навальногов в метро в Москве отсюда

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