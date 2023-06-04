В Госдуме не поддержали идею отмены домашних заданий в школах

Член комитета Госдумы по молодежной политике Евгений Марченко выступил против идеи отменить домашние задания в школе. По его мнению, в случае отмены “домашки” дети будут больше времени проводить дома, в социальных сетях или компьютерных играх.

Напомним, что ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выдвинул идею освободить учеников и педагогов от домашних заданий.

Марченко, возмутившись, ответил: “Если вы примете предложение Владислава Дванкова, то дети смогут тратить свободное время на безделье”.