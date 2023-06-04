 

Названы лучшие бюджетные смартфоны Xiaomi

04.06.2023, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Портал Xiaomiui составил рейтинг самых продаваемых недорогих телефонов Xiaomi и рекомендовал их к покупке в мае 2023 года.

Первое место было присуждено Poco F5, новинке на базе субфлагманского чипсета Snapdragon 7+ Gen 2. Этот смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Poco F5 имеет систему из трех камер: 64-Мп основная камера, 8-Мп ультраширокоугольная камера и 2-Мп макромодуль. Емкость аккумулятора 5 000 мАч, он поддерживает быструю 67 Вт зарядке.

Poco X5 5G, более доступное устройство, предлагающее разрешение Full HD+ и частоту 120 Гц, заняло второе место. Этот смартфон выделяется среди своих конкурентов AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Тройная камера Poco X5 состоит из 48 МП сенсора для основного изображения, ультраширокоугольного сенсора (8 МП) и макромодуля (2 МП). Этот смартфон также оснащен чипом Snapdragon, аккумулятором емкостью 5 000 мАч и зарядкой мощностью 33 Вт.

Третье место досталось более дешевому Redmi Note 12 4G, который базируется на процессоре Snapdragon 685. Это устройство имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство также оснащено 50-Мп камерой, которая дополнена ультраширокоугольным сенсором, 8-Мп модулем и 2-Мп макромодулем. Мощность аккумулятора на 5 000 мАч составляет 33 Вт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / «Облачите меня в зэкову робу…»

05.06 / Zа Vойну: Война на Украине. 04.06.2023

05.06 / Мнение: По городу работают Грады

05.06 / “Соответствовать представлению всех невозможно”: Катерина Шпица о внешности, своих ролях, шедеврах в искусстве и здоровом образе жизни

05.06 / Zа Vойну: Противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта

05.06 / От “рыбацких” сандалий до танкетки: модные сандалии, которые мы будем носить этим летом

05.06 / Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство

04.06 / Zа Vойну: Расследовать геноцид военнопленных поляками

04.06 / Как продлить цветостойкость у окрашенных седых волос: советы колористов

04.06 / Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика