Названы лучшие бюджетные смартфоны Xiaomi

Портал Xiaomiui составил рейтинг самых продаваемых недорогих телефонов Xiaomi и рекомендовал их к покупке в мае 2023 года.

Первое место было присуждено Poco F5, новинке на базе субфлагманского чипсета Snapdragon 7+ Gen 2. Этот смартфон оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Poco F5 имеет систему из трех камер: 64-Мп основная камера, 8-Мп ультраширокоугольная камера и 2-Мп макромодуль. Емкость аккумулятора 5 000 мАч, он поддерживает быструю 67 Вт зарядке.

Poco X5 5G, более доступное устройство, предлагающее разрешение Full HD+ и частоту 120 Гц, заняло второе место. Этот смартфон выделяется среди своих конкурентов AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Тройная камера Poco X5 состоит из 48 МП сенсора для основного изображения, ультраширокоугольного сенсора (8 МП) и макромодуля (2 МП). Этот смартфон также оснащен чипом Snapdragon, аккумулятором емкостью 5 000 мАч и зарядкой мощностью 33 Вт.

Третье место досталось более дешевому Redmi Note 12 4G, который базируется на процессоре Snapdragon 685. Это устройство имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Устройство также оснащено 50-Мп камерой, которая дополнена ультраширокоугольным сенсором, 8-Мп модулем и 2-Мп макромодулем. Мощность аккумулятора на 5 000 мАч составляет 33 Вт.