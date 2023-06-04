Унижения, манипуляции и домогательства — расследование Politico раскрыло мрачную изнанку Европарламента

Законодательный орган ЕС — токсичное место, где младший персонал годами подвергался издевательствам и приставаниям со стороны евродепутатов. При этом, несмотря на неоднократные предупреждения, руководство парламента не предприняло никаких шагов, чтобы исправить существующий системный кризис, пишет Politico со ссылкой на собственное обширное расследование.



AP

Власти ЕС закрывали глаза на то, что младшие сотрудники Европарламента годами подвергались жестокому обращению со стороны влиятельных политиков. Существующий системный кризис удалось выявить благодаря крупному расследованию, проведённому Politico.

Опрошенные изданием свидетели и потерпевшие описывали, что чувствовали себя «физически и психически мёртвыми». Некоторые даже признавались, что в результате домогательств у них появлялась «склонность к суициду».

Многие страдали от беспокойства и бессонницы, поскольку в течение нескольких месяцев или дольше ожидали, пока их жалобы будут рассмотрены. Один из собеседников Politico сравнил этот опыт с томлением «заключённого в камере смертников».

Некоторые источники издания говорили, что масштабы издевательств в Европарламенте «вышли из-под контроля». Другие утверждали, что они подвергались приставаниям и «манипулированию сознанием».

Согласно расследованию, с 2019-го по 2021 год в парламенте было открыто 34 новых дела о сексуальных или психологических домогательствах. Но достоверных данных, показывающих весь масштаб проблемы, либо не существует, либо они держатся в секрете, несмотря на неоднократные запросы о подробностях.

С 2019 года только 295 из 705 евродепутатов прошли добровольные занятия по предотвращению домогательств. При этом официально рассмотрение жалоб на притеснения может занять до двух лет, обращает внимание издание.

«Прохождение этой процедуры — настоящая пытка, — заявил Politico экс-помощник евродепутата от Люксембурга Моники Семедо. — Приходится переживать всё заново, и затем ничего не происходит целую вечность».

Председатель Европарламента Роберта Метсола в этом году объявила о санкциях против двух законодателей, включая Семедо, за издевательства над помощниками. Кроме того, на рассмотрении находится расследование в отношении как минимум двух депутатов. Но эта горстка случаев, ставшая достоянием общественности, представляет собой лишь верхушку айсберга, подчёркивает издание.

По словам Politico, вырисовывающаяся мрачная картина показала Европарламент «токсичным местом работы». Его руководство неоднократно игнорировало предупреждения о том, что его политика борьбы с домогательствами является неадекватной. Она не защищает разоблачителей, идущих на риск. Более того, в некоторых случаях жертв активно отговаривают от подачи жалоб, чтобы сохранить имидж организации и избавить депутатов от конфуза.

В основе проблемы лежат отношения между политиками и персоналом, нанятым для обслуживания их профессиональных потребностей. По словам потерпевших, этот баланс смещается в пользу депутатов Европарламента.

«Они хозяева своего королевства. Более того, существующая в организации динамика побуждает их брать на себя эту роль», — рассказал Politico помощник евродепутата, подавший жалобу на своего руководителя.

Для многих помощников, стремящихся сделать карьеру в политике, работа в Европарламенте даёт возможность осуществить свою мечту. «Но если их король или королева безобразничают, повседневная жизнь может быстро превратиться в ад», — отмечает здание.

Столкнувшись с начальником-задирой, одна помощница евродепутата обратилась за помощью в парламент, но не нашла её. По словам женщины, все службы, с которыми она связывалась, советовали ей просто уволиться. В результате она не смогла бы претендовать на пособие по безработице и принять на себя удар из-за ситуации, которая, как она считала, возникла не по её вине. «Ну разве это не трындец?» — риторически спросила она.

Бывший помощник другого законодателя добавил: «Почему вы должны покинуть парламент, если вы не сделали ничего плохого? Вы жертва, и внезапно вас выставляют вон, и всем наплевать, жизнь продолжается».

Механизм подачи и рассмотрения жалоб на парламентариев также имеет явный изъян. Комитет, который их рассматривает, состоит из евродепутатов. Разумеется, они пекутся только о собственной защите, посетовал чиновник, выступавший в качестве свидетеля по делу о домогательствах.

Поэтому некоторые младшие сотрудники предпочитают молчать или просто уходят со службы. Один из помощников, который решил не подавать жалобу, сказал, что в большинстве случаев люди в окружении политиков прекрасно понимают, что происходит, но бездействуют.

«Как жертва вы никому ничего не должны, — заявил собеседник Politico. — Пока система коррумпирована, я не вижу причин или необходимости участвовать в фиктивных слушаниях, чтобы в конечном итоге подвергнуться преследованию со стороны адвокатов и дальнейшему унижению, подогреваемому слухами. Мой совет: позаботьтесь о себе, доверяйте своему представлению о добре и зле и бросайте своего депутата Европарламента».

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