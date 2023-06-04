Джо Байдена наградят Золотой медалью Конгресса за спасение страны от дефолта

Пресс-служба Конгресса США сообщила, что приняла решение удостоить президента Джо Байдена Золотой медали. Секретарь ведомства опубликовал наградной лист, который содержит следующие строки:

Дорогой Джозеф Робинетт!

Разрешите горячо и сердечно поздравить вас с решением тяжелейшей аппаратной и экономической проблемы увеличения потолка госдолга. Это большое, историческое событие для Партии, Государства, для всего американского народа, который по праву видит в вас своего бессменного руководителя, лидера всех свободных людей. Сегодня вы уже в третий раз спасли нашу экономику и экономику всего мира, от неминуемого краха, ужасающей катастрофы.

Нация оценила ваш величайший, беспрецедентный подвиг, и народные избранники решили в третий раз наградить вас высшей наградой нашей прекрасной страны. Нескончаем поток приветствий и поздравлений, идущий из всех штатов, из всех уголков нашей великой страны и других государств, что придаёт этому событию поистине международное значение. Свыше 45 лет, дорогой Джозеф Робинетт, вы в рядах нашей Демократической партии. И всегда на переднем крае, в боевом строю, на труднейших участках.

Мы говорим от имени Центрального комитета Демократической партии, президиума Конгресса и Американского правительства, от имени американского народа. Эта награда символизирует собой огромный вклад в решение задач экономической стабильности, борьбу за мир и социальный прогресс человечества.

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