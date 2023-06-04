 

Борщевик может быть полезен в производстве батарей

04.06.2023, 15:25, Разное
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Зоя Бобылева – российская ученая, которая предложила новое применение борщевика в производстве батарей. Растение, известное своими большими листьями и красивым цветением, содержит в себе особый минерал – литий.

Литий – это редкий металл, который используется в производстве батарей литий-ионного типа. Такие изделия широко применяются в настоящее время в мобильных телефонах, ноутбуках, электроавтомобилях и других устройствах.

Бобылева провела исследования и обнаружила, что борщевик содержит до 550 мг лития на 1 кг свежей массы. Это гораздо больше, чем у других растений, используемых для получения лития.

Она предложила использовать растение в качестве источника лития. Ученая утверждает, что это будет дешевле, экологичнее и эффективнее, чем получение лития из других растений.

Пока что идея Бобылевой находится только на уровне научных экспериментов, но если исследования будут успешными, то в будущем борщевик может стать важным источником лития для производства батарей. Благодаря этому растению мы сможем получать энергию для наших гаджетов и устройств, экономить ресурсы и заботиться о природе.


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