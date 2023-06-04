 

Озвучена цена субфлагманских смартфонов Realme с камерой на 200 Мп

04.06.2023, 15:10, Разное
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В мае 2023 года в Китае начались продажи субфлагманских телефонов Realme 11 Pro & 11 Pro+. По словам инсайдера Судханшу Амбхора, компания планирует выпустить устройство на мировой рынок по цене от 290 долларов (около 23400 рублей).

Источник утверждает, что Realme 11 Pro+, который является самым старшим в линейке Realme с 8 ГБ ОЗУ и внутренним накопителем на 256 ГБ, будет стоить $330. Версия с 12 ГБ ОЗУ и внешним накопителем на 512 ГБ стоит $370. Эти же модели в Китае продаются за $290 или $320 соответственно.

Глобальная модель Realme 11 Pro с версией 8/128 ГБ оценена в 290 долларов, а версия 8/256 ГБ в 310. Realme 11 Pro еще не анонсирован на глобальных рынках. Ожидается, что устройства будут запущены в продажу и в России, хотя их цена может отличаться от анонсированной инсайдером.

Смартфоны Realme 11 Pro получат новый чипсет MediaTek Dimensity 7150 и флагманский дизайн. Базовая модель оснащена 100-мегапиксельным сенсором, а Pro+ предлагает 200-мегапиксельный фотосенсор.


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