 

Виторган задолжал миллионы из-за роскошной жизни в Москве

04.06.2023, 14:15, Разное
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Скандал вокруг финансового состояния актера Эммануила Виторгана и его супруги Ирины Млодик продолжает набирать обороты. Пара, которая славится своим роскошным образом жизни, в последнее время столкнулась с неожиданными финансовыми трудностями, которые заставили их влезть в долги, заняв огромную сумму денег у знакомых.

Актер снимает особняк в центре Москвы, стоимость аренды которого составляет 2,5 миллиона рублей в месяц. А чтобы покрыть все расходы, прибыли с проведения творческих вечеров совсем не хватает.

Беда не приходит одна. Финансовые проблемы совпали с проблемами со здоровьем у главы семьи. Эммануил Виторган перенес экстренную операцию на сердце. Супруги признаются, что очень переживали и не находили себе места, но благодаря слаженным действиям врачей, которые своевременно провели операцию, актеру удалось быстро вернуться к нормальной жизни.

Некоторые критики утверждают, что супруги должны пересмотреть свой образ жизни, жить по средствам и начать экономить деньги. Однако, по словам Ирины Млодик, она не хочет комментировать эту тему и признается, что им приходится влезать в долги, чтобы сохранить свое жилье.

Супруги продолжают жить в роскоши и выставлять свою жизнь в социальных сетях. В Юрмале у них тоже имеется недвижимость, просторная жилплощадь с красивым садом и бассейном. В Москве они зарабатывают на том, что устраивают творческие вечера с участием известных личностей. Однако как долго пара сможет сохранять свой образ жизни, находясь в огромных долгах?

Несмотря на то, что известному актеру уже за 80 и он является не только многодетным отцом, дедушкой, но и прадедушкой. С Ириной Млодик Виторган вместе с 2003 года. Она стала его третьей женой, вместе они воспитывают двух дочек – маленьких Этель и Клару.


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