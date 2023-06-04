На территории Австралии нашли останки птерозавров

В Австралии археологи обнаружили кости древних представителей фауны – птерозавров. Видимо, это были крупные хищники, которые питались мясом млекопитающих. Впервые их описал знаменитый естествоиспытатель Эдуард Ридер в начале 20-го века.

Однако, такая повторная находка динозавра на этой территории свидетельствует о том, что данные рептилии имели большую популяцию, а, возможно, и указывает на места их миграции и распространения.

Птерозавры – это класс вымерших воздухоплавающих рептилий, известных ещё под названием «крылатые ящерицы». Они исчезли около 66 миллионов лет назад, но эти существа оставили после себя уникальные ремнистые следы. Размеры рептилий колебались от 60 см до 10 м. В плане их поведения и привычек птерозавры довольно многообразны, таким образом, необходимо проведение детального исследования для более точного определения их описаний.

Кости, найденные в Австралии, могут служить важным материалом для дальнейшего изучения, а также более полно раскрыть историю птеродактилей в этой точке мира.