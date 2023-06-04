Борис Рожин: ВС РФ предстоит оттеснить противника от Артемовска после ухода «вагнеровцев»… но пока отступаем

Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале рассказал об активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юго-западных окраинах Артемовска (бывш. Бахмут) вблизи района «Самолет».

Здесь противник закрепился в садоводческом товариществе «Чернобылец», и именно этот факт позволяет Киеву заявлять об удержании «некоторых районов» города.

Небольшие подразделения ВСУ проникают сюда со стороны Ивановского. Ранее ЧВК «Вагнер» держала данный район под огневым контролем, однако после начала ротации пришедшие части МО РФ прекратили здесь артиллерийскую активность, что позволило противнику зайти в сады.

После завершения ротации и отвода «вагнеровцев» в тыл перед кадровыми частями встанет задача оттеснения ВСУ от Артемовска, причем первыми целями станут Хромово и Ивановское.