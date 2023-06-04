Госдума может запретить стоять на рок-концертах

Стоячие рок-концерты могут запретить на территории России: соответствующий законопроект внёс на рассмотрение парламента депутат от КПРФ Павел Глинкин.

В пояснительной записке сказано, что пенсионеры и инвалиды некоторых групп могут испытывать сложности от необходимости проводить часы на ногах в течение выступления. Авторы законопроекта предлагают ужесточить требования к площадкам для проведения музыкальных мероприятий, особое внимание уделив рок-концертам.

Если закон будет принят, рок-музыканты смогут выступать только в залах, оборудованных сидениями в партере и на балконе. Зрителям запретят вставать со своих мест во время выступления, за исключением выхода в вестибюль во время антракта. Также для безопасности слушателей во время музыкальных мероприятий запретят слишком громкую музыку и резкие звуки, такие как удары в барабанные тарелки.

– Наш главный приоритет во время концертов – забота о наиболее уязвимых категориях населения, таких как пенсионеры, – говорит Павел Глинкин. – Моя бабушка, например, пугается, когда слышит резкий звук. Это очень вредно для её нервов. А на рок-концертах несчастных стариков не только непрерывно мучают громкими звуками, как в Гуантанамо, но ещё и заставляют стоять. Мы хотим, чтобы такие концерты проходили только в специально оборудованных залах, с мягкими креслами с подлокотниками и театральными биноклями.

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