 

Стилист Лисовец негативно высказался о россиянах после путешествия в поезде

04.06.2023, 12:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Модный эксперт, который ведет на НТВ шоу с Надеждой Бабкиной, на сутки оказался в поезде. Впечатления мужчина описал в личном блоге. Как оказалось, популярному стилист столкнулся с грубостью и бестактностью соотечественников.

По словам Влада Лисовца, самым приятным восклицанием, которой его “наградили”, было: “Иностранцы!”. Все увиденное стилист назвал моральной нищетой, пузырь которой увеличивается в его глазах и “своим злым взглядом поедает все вокруг, вместе со своими внешне отвратительными котлетами с пюре, которые предлагают купить на горячее на остановках”.

Влад Лисовец считает, что россияне отказались от саморазвития, культуры, красивого внешнего вида и даже едят плохо. “По моим наблюдениям, в России, как и (например) в Индии, поезд стал передвижением определенных слоев общества”, – выдал стилист.

Конечно же, в комментариях с Владом Лисовцом не согласились. Многие отметили, что, во-первых, красота в глазах смотрящего, и если модник видит только разруху, мусор и неуважение, то проблемы все-таки у него.

Более того, стилисту напомнили, что его родители вообще-то потомственные железнодорожники, отец – машинист поезда, а мать химик в лаборатории на железной дороге. Однако на резонные замечания Влад Лисовец разразился матерной тирадой и заявил, что “вы не понимаете, это другое”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / «Облачите меня в зэкову робу…»

05.06 / Zа Vойну: Война на Украине. 04.06.2023

05.06 / Мнение: По городу работают Грады

05.06 / “Соответствовать представлению всех невозможно”: Катерина Шпица о внешности, своих ролях, шедеврах в искусстве и здоровом образе жизни

05.06 / Zа Vойну: Противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта

05.06 / От “рыбацких” сандалий до танкетки: модные сандалии, которые мы будем носить этим летом

05.06 / Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство

04.06 / Zа Vойну: Расследовать геноцид военнопленных поляками

04.06 / Как продлить цветостойкость у окрашенных седых волос: советы колористов

04.06 / Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика