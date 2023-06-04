У некурящих психическое здоровье лучше, чем у курящих

Оксфордский университет опубликовал результаты исследования, проведенного среди некурящих студентов. Ученые выявили связь между отказом от сигарет и улучшением психического здоровья.

Те студенты, которые ранее курили, но прекратили это делать, отметили улучшение настроения и снижение уровня стресса. Они также сообщили об увеличении концентрации внимания и улучшении памяти.

Курение не только оказывает негативное воздействие на физическое здоровье, но и вредно для психического состояния человека. Оно способствует появлению апатии, раздражительности и депрессии.

Отказ от сигарет может быть сложным, особенно для тех, кто употребляет их длительное время. Поэтому Оксфордский университет рекомендует воспользоваться помощью специалиста и применить специальную терапию для бросания курения.

Таким образом, отказ от сигарет не только снизит риск возникновения многих заболеваний, но и способствует улучшению психического здоровья. Это станет отличным стимулом для тех, кто планирует бросить курить и начать новый, более здоровый образ жизни.