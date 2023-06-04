Самой популярной версией Android стала 11

Компания Google опубликовала обновленную информацию о распределении версий Android среди активных устройств. По данным 9to5google, в июне 2023 года самой распространенной версией была Android 11.

Впервые она была выпущена в 2020 году. Android 11 был установлен на 23,1% устройств. Android 10 находится на втором месте (17,8%), за ним следует Android 12 (16,3%). Android 13 занимает четвертое место с 14,7% рынка.

За последние несколько месяцев выросла популярность Android 8 Oreo 2018 года. Она поднялась с 6,7% в апреле до 8,3% в июне. Объяснения этому явлению не дается. Android KitKat является версией, которая была установлена на наименьшее количество устройств – всего 0,5%.