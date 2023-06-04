Доктор Захарова объяснила, вредно ли пить газированную воду

Газированная вода может быть полезна для человека. Она не содержит калорий, сахара и искусственных добавок. Это также более здоровая альтернатива газированным напиткам и подслащенным сокам.

Газированная вода помогает утолить жажду и насытить организм жидкостью. Кроме того, она может улучшить пищеварение. Углекислота стимулирует выработку желудочной кислоты, что ускоряет пищеварение.

Есть и некоторые минусы, которые также следует учитывать. Некоторые люди могут испытывать изжогу или вздутие живота при употреблении газированной воды. Больным с рефлюксом или проблемами с желудком следует либо избегать газированных напитков, либо пить их умеренно, говорит Татьяна Захарова, семейный врач. Кроме того, газированная вода может негативно влиять на эмаль зубов.

Газированная вода – отличная альтернатива подслащенным напиткам для поддержания хорошей гидратации организма. Она содержит мало калорий и сахара, но способна утолить жажду. Углекислый газ может помочь пищеварению, стимулируя выработку желудочных кислот. Некоторые люди чувствительны к газированной воде и могут испытывать неприятную отрыжку.