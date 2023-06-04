Копи-лювак по-челябински: металлурги научили мусанга производить железорудные окатыши

Рабочие Челябинского металлургического комбината невольно стали участниками необычного научного открытия.

Подаренный предприятию индийскими коллегами тропический зверёк мусанг (малайская пальмовая куница), известный в мире прежде всего как производитель сырья для самого дорогого сорта кофе в мире, начал выдавать железорудные окатыши.

Мусанг по кличке Борька был подарен директору предприятия Борису Гладилину индийской делегацией в 2021 году. Управленец передал его в живой уголок, шефство над которым взял прокатный цех. Там гость из Юго-Восточной Азии занял клетку енота, скоропостижно скончавшегося после обеда в заводской столовой.

Узнав о том, как используют мусангов на кофейных плантациях, коллектив выразил надежду, что куница заменит вышедшую из строя кофемашину. Однако опытная партия самодельного копи-лювака не впечатлила металлургов и им всё-таки пришлось скинуться на новое электронно-механическое устройство. В мусанге они разочаровались и начали делиться с ним едой из заводской столовой, как ранее с енотом. Однако зверёк не только выжил, но и начал производить на свет окатыши, используемые в качестве сырья для выплавки металла.

Руководство комбината приняло решение официально трудоустроить мусанга и получать его зарплату. В будущем челябинское предприятие планирует закупить ещё около 100 особей малайской пальмовой куницы.

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