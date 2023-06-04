Диетолог Пономарева назвала лучшие завтраки для снижения уровня холестерина

Диета может быть основным фактором в снижении уровня холестерина. Об этом пояснила диетолог Василиса Пономарева.

Вместо продуктов, повышающих уровень “плохого” холестерина в крови, следует сосредоточиться на “растворимой клетчатке” или “полиненасыщенных жирных кислотах”. Овсянка – отличный завтрак, потому что она богата клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина. Можно добавить немного корицы, свежих фруктов или орехов для дополнительного вкуса. Диетолог также советует ограничиться одним или двумя яйцами в день.

Если человек хочет перейти на более легкие продукты, греческий йогурт – отличный вариант. Он содержит больше белка, чем обычный йогурт, и меньше жира. Следует выбирать простые сорта или с низким содержанием жира и подслащивать свежими фруктами и медом. Цельнозерновой хлеб – отличный перекус. Такие тосты лучше белого хлеба, так как содержат больше клетчатки.