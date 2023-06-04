 

Диетолог Пономарева назвала лучшие завтраки для снижения уровня холестерина

04.06.2023, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Диета может быть основным фактором в снижении уровня холестерина. Об этом пояснила диетолог Василиса Пономарева.

Вместо продуктов, повышающих уровень “плохого” холестерина в крови, следует сосредоточиться на “растворимой клетчатке” или “полиненасыщенных жирных кислотах”. Овсянка – отличный завтрак, потому что она богата клетчаткой, которая помогает снизить уровень холестерина. Можно добавить немного корицы, свежих фруктов или орехов для дополнительного вкуса. Диетолог также советует ограничиться одним или двумя яйцами в день.

Если человек хочет перейти на более легкие продукты, греческий йогурт – отличный вариант. Он содержит больше белка, чем обычный йогурт, и меньше жира. Следует выбирать простые сорта или с низким содержанием жира и подслащивать свежими фруктами и медом. Цельнозерновой хлеб – отличный перекус. Такие тосты лучше белого хлеба, так как содержат больше клетчатки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / «Облачите меня в зэкову робу…»

05.06 / Zа Vойну: Война на Украине. 04.06.2023

05.06 / Мнение: По городу работают Грады

05.06 / “Соответствовать представлению всех невозможно”: Катерина Шпица о внешности, своих ролях, шедеврах в искусстве и здоровом образе жизни

05.06 / Zа Vойну: Противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта

05.06 / От “рыбацких” сандалий до танкетки: модные сандалии, которые мы будем носить этим летом

05.06 / Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство

04.06 / Zа Vойну: Расследовать геноцид военнопленных поляками

04.06 / Как продлить цветостойкость у окрашенных седых волос: советы колористов

04.06 / Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика