 

Доказано, что апельсиновый сок снижает высокое кровяное давление

04.06.2023, 11:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бессимптомные состояния, такие как инсульты и инфаркты, могут быть смертельно опасными. Это связано с тем, что они создают дополнительную нагрузку на жизненно важные органы, такие как почки, мозг и сердце.

Нездоровое питание, включающее продукты, богатые натрием, как известно, является причиной высокого кровяного давления. Вы можете снизить риск его возникновения, придерживаясь здорового питания.

Лучший способ снизить кровяное давление – это регулярные физические упражнения и снижение веса, но диета играет большую роль. Апельсиновый сок, и в частности флавон под названием гесперидин, был изучен специально для снижения веса. “Исследования на эту тему на протяжении многих лет давали разные результаты, – отмечает врач-интернист Ирина Андреева.

Обзор 19 исследований показал, что существует значительное влияние на диастолическое (нижнее) кровяное давление. Как и в случае с другими вмешательствами, генетика может оказать значительное влияние на этот результат. Некоторым людям апельсиновый сок может принести больше пользы, чем другим.

В исследовании, проведенном недавно, испытуемые, которые смогли более эффективно метаболизировать флавоноиды и другие продукты распада в своей печени, продемонстрировали значительное снижение артериального давления.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / «Облачите меня в зэкову робу…»

05.06 / Zа Vойну: Война на Украине. 04.06.2023

05.06 / Мнение: По городу работают Грады

05.06 / “Соответствовать представлению всех невозможно”: Катерина Шпица о внешности, своих ролях, шедеврах в искусстве и здоровом образе жизни

05.06 / Zа Vойну: Противник начал крупномасштабное наступление на 5 участках фронта

05.06 / От “рыбацких” сандалий до танкетки: модные сандалии, которые мы будем носить этим летом

05.06 / Нумеролог предсказал Екатерине Климовой важное знакомство

04.06 / Zа Vойну: Расследовать геноцид военнопленных поляками

04.06 / Как продлить цветостойкость у окрашенных седых волос: советы колористов

04.06 / Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика