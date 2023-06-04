Доказано, что апельсиновый сок снижает высокое кровяное давление

Бессимптомные состояния, такие как инсульты и инфаркты, могут быть смертельно опасными. Это связано с тем, что они создают дополнительную нагрузку на жизненно важные органы, такие как почки, мозг и сердце.

Нездоровое питание, включающее продукты, богатые натрием, как известно, является причиной высокого кровяного давления. Вы можете снизить риск его возникновения, придерживаясь здорового питания.

Лучший способ снизить кровяное давление – это регулярные физические упражнения и снижение веса, но диета играет большую роль. Апельсиновый сок, и в частности флавон под названием гесперидин, был изучен специально для снижения веса. “Исследования на эту тему на протяжении многих лет давали разные результаты, – отмечает врач-интернист Ирина Андреева.

Обзор 19 исследований показал, что существует значительное влияние на диастолическое (нижнее) кровяное давление. Как и в случае с другими вмешательствами, генетика может оказать значительное влияние на этот результат. Некоторым людям апельсиновый сок может принести больше пользы, чем другим.

В исследовании, проведенном недавно, испытуемые, которые смогли более эффективно метаболизировать флавоноиды и другие продукты распада в своей печени, продемонстрировали значительное снижение артериального давления.