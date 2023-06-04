Мнение: Подстелите малому бизнесу солому

Я читал, что недалеко от Еревана есть казино, куда можно добраться на маршрутке. По дороге из города в казино деньги с пассажиров берут. Обратный проезд бесплатный — чтобы даже проигравшиеся в пух и прах всё же могли с комфортом вернуться домой.

Может, история и вымышленная, в интернете всякое пишут, но подобный гуманизм со стороны казино является мировой практикой. Как правило, основные доходы приносят постоянные клиенты, а чтобы клиент оставался постоянным, к нему следует относиться с уважением. Я сейчас не только про казино, я про любой бизнес вообще, постоянные клиенты — это ключ. Студентка, которая покупает каждый день маленькое пирожное за 100 рублей, за 5 лет учёбы оставит в кондитерской примерно 100 тысяч. А это гораздо больше, чем даже крупный, но разовый заказ.

На днях в комментариях мне рассказали про историю закрытия ООО. Цитирую комментарий, который довольно точно отражает текущее состояние дел с закрытием компаний в России:

Чтобы закрыть ООО, нужно или пройти семь кругов ада, или заплатить приличные деньги.

Вот не пошел у меня один бизнес, и я решил закрыть ООО, потратил кучу личного времени и деньги, а в итоге, из-за того, что сроки камеральной проверки ставят по максимуму, я не уложился в отведенное время, и мне отказали в ликвидации, и это на самом последнем этапе за 6 месяцев процесса.

В налоговой сказали: идите в суд и вам продлят срок. Да, все по закону, но это закон для налоговой. Почему я должен тратить столько времени и денег, если обороты уже как год нулевые, основных средств нет.

В итоге, плюнул, сами закроют. Только вот боюсь, что еще штрафов накидают. Как получилось при ликвидации — выяснилось, что не сдал отчет РВС, сдал, а мне в ответ, невовремя, платите штраф.

Вообще, я понял, если ООО деятельность не ведет, лучше не отсвечивать, через год-полтора закроют. Так дешевле и без лишних проблем.

Замечу по этому поводу следующее.

Первое. Я бы не рекомендовал пускать закрытие своих юрлиц на самотёк. Вам больше не нужны ваше ИП или ООО? Изучите процедуру и закройте. Не хотите возиться с документами лично? Наймите профессионалов, благо таковых много, и стоят их услуги не очень дорого.

Если делать всё вовремя, закрытие ООО обойдётся вам, допустим, в 15 тысяч рублей и два дня хлопот. Если пустить закрытие юрлица на самотёк, может выясниться, что вы что-то там просрочили или нарушили, и теперь вам надо тратить время и деньги на протяжении года, прежде чем вам удастся все требования Налоговой, наконец, удовлетворить. Также Налоговая может вас дисквалифицировать за ошибку в 100 рублей, запретив открывать новые организации на протяжении трёх, кажется, лет. Долги выгоднее платить вовремя, и к долгам по отчётности это тоже относится.

Кстати, не думайте, будто вы сейчас откроете фирму на родственника или знакомого, и всё будет в порядке. Это как минимум неудобно, добавляет лишних телодвижений и хлопот.

Второе. Все советы чиновников стоит принимать на свой страх и риск. Меня много раз — не один и даже не 10 раз — пытались надуть в присутственных местах, выдавая некомпетентные советы с серьёзным лицом. Клерк дал совет и тут же забыл о вас. А когда через год выяснится, что он ошибся, и что вы теперь попали на серьёзные штрафы, и хорошо, если не на уголовку, что вы будете делать? Найдёте этого клерка и повозмущаетесь? Он вам посочувствует, но решать ваши проблемы откажется.

Если хотите знать, как всё оформить правильно, обратитесь к двум разным специалистам из фирм с хорошей репутацией, и оплатите их квалифицированную помощь, благо за консультацию обычно много не берут. Также не поленитесь хотя бы бегло пролистать все документы самостоятельно: даже если вы не юрист, вы имеете «шкуру в игре», и потому можете свежим взглядом заметить что-нибудь важное.

Третье. Всем этим несложно заниматься, когда ваш основной бизнес в порядке и приносит нормальный доход. Нанимаешь профессионалов, оплачиваешь их счета, выписываешь им доверенность и спокойно ждёшь. Проблема в том, что зачастую ООО закрывают предприниматели, у которых бизнес не взлетел. У них нет времени, у них нет денег, над их головой висит куча долгов и куча незаконченных дел. У запутавшегося предпринимателя может банально не быть на счёте 50 тысяч рублей, нужных для оплаты бухгалтеров.

Плавно перехожу к сути поста. Как я указал выше, самые выгодные клиенты — постоянные. А как я подробно расписывал в четверг в Школе Капитализма, опыт для предпринимателя — ключевой навык (ссылка), зачастую гораздо более важный, чем связи и начальный капитал. Разорившихся предпринимателей надо беречь: за одного битого двух небитых дают.

Малый бизнес государству нужен — он создаёт рабочие места, он производит нужные экономике товары с услугами, он платят налоги, в конце концов. Из этого следует, что государству следует брать пример с армянского казино: сделать обратную маршрутку бесплатной.

Бизнес не пошёл, закрываешь ИП или ООО? Приходи в Налоговую, пиши заявление в свободной форме на одном листе, показывай в окошко паспорт. Опытные клерки сами всё оформят, и ни за что не будут ни наказывать, ни штрафовать. После этого предпринимателю останется только заплатить, сколько он там остался должен — ему скажут, куда платить — а потом со свежими силами стартовать заново.

Противники моей идеи напишут сейчас, что эта схема будет использоваться для создания фирм-однодневок и для разных жульнических махинаций. Не вступая в дискуссию, тезисно замечу, что бюрократические препятствия для бизнеса — сложности с закрытием юрлица, требование иметь физический адрес — мешают только честным бизнесменам, тогда как мошенники обходят подобное по щелчку пальцев.

Ну, серьёзно, если речь идёт про малый бизнес, то структура собственности почти всегда упирается в конкретного гомо сапиенс, с паспортом и ИНН. Набрать долгов и закрыться не получится, так как в конце цепочки всегда будет стоять конкретный Иванов Иван Иванович. Сказать «я в домике, я ООО уже закрыл», этот господин не сможет: если за ним всплывут не мелкие неточности в отчётах, а настоящие грехи, ему придётся отвечать в суде.