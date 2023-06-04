Мнение: О безвозвратных потерях… Кто опять ничему не учится?

Это было так давно, что кажется — совсем недавно. Престарелый, но ещё полный сил император захотел наказать соседей, осмелившихся окончательно выйти из-под его руки. Никогда не воевавший главный военачальник, всю карьеру сделавший на дворцовых интригах и верной службе, приказал войскам ускоренным маршем выполнить боевую задачу. Колонны опытных воинов двинулись вперёд, растянулись, обнажили фланги…

И тут, разумеется, началось… трёхдневное избиение не знавшей поражений армии, которое вошло в историю как битва в Тевтобургском лесу. В ходе которой германские племена херусков, марсов, хавков и бруктеров — плохо обученные и легко вооружённые — фактически уничтожили три легиона римлян под командованием Публия Квинтилия Вара, первого римского наместника в Германии. Что стало как результатом просчёта главнокомандующего, так и заслугой молодого предводителя германцев, известного под латинским именем Арминий.

Но прежде всего, сказалась недооценка противника римлянами. И дело даже не в том, что Вар доверял Арминию, который долгое время был воином Рима и за личные заслуги перед империей был переведён в сословие всадников. Излишняя самоуверенность присутствовала у всех легионеров, от легатов и префектов до деканов и буцинариев. А нападения не ожидал никто, из-за чего когорты растянулись на несколько километров и частично потеряли связь друг с другом.

Легионы двигались по обычной римской военной дороге в холмистой местности, где открытые участки перемежались нетронутыми густыми лесами. Дождь замедлял движение римлян и осложнял разведку. Вдруг крик германцев возвестил атаку. Голова колонны остановилась и начала отражать первый натиск. Успешно. Отбиваясь, римляне вышли на открытое место и разбили лагерь с валом и рвом, куда подходили отставшие части. Германцы не решились брать его штурмом, но блокировали со всех сторон и методично уничтожали всех, кто был за его пределами.

Квинтилий Вар оказался в тяжелейшем положении: без возможности получения помощи, в плохих погодных условиях и сложной местности, с обозом и в окружении врага. Было необходимо пробиваться. Римляне сожгли лишние части обоза, и двинулись дальше, уже гораздо более осторожно и дисциплинированно. По пути они несли потери. Германцы нападали в удобные моменты со склонов холмов и из леса, реализуя свои преимущества: лёгкость и скорость движения позволяла им внезапно атаковать группы римлян, создавая численное превосходство в местах нападений, а затем быстро уходить, чтобы вскоре появиться в другом месте., тогда как стеснённые местностью легионеры не могли развернуть полноценные боевые порядки и дать крупный бой. Колонна медленно продвигалась, солдат изматывали и терзали по частям.

Кульминация сражения произошла у подножия горы Калькризе (недалеко от совр. Оснабрюка). К тому моменту психика легионеров, вероятно, уже надломилась. Римляне шли по дороге, пролегавшей в узком пространстве (около 1 км) между горой и болотами. Германцы блокировали голову колонны и приступили к её истреблению. Сопротивление атакованной пехоты, судя по находкам археологов, было очень упорным, но уже хаотичным. Под натиском будущих тевтонов римские легионеры отступали на север и вязли в болоте. Германцы издалека метали в них копья и дротики. Поражение вышло полным. Вар и некоторые командиры покончили с собой, участь пленников была ещё хуже: часть из них принесли в жертву богам, некоторых — прежде всего, патрициев — обратили в рабство.

Для Рима исход этой битвы стал шоком. Император Октавиан Август, по преданию, был в отчаянии, он бился о косяк и кричал: «Квинтилий Вар, верни легионы!». Квинтилия Вара, прежде ценимого в империи, сделали «козлом отпущения», а немногим вернувшимся легионерам запретили селиться в столице.

Ты слышишь протяжные стоны,

Дворец на имперской вершине?

Но Вар не вернёт легионы,

О том постарался Арминий.

На юге альпийские склоны,

На север дорога короче.

Но Вар не вернёт легионы

Из диких германских урочищ.

Быть может, придут эпигоны

По воле других демиургов.

Но Вар не вернёт легионы

Из темных лесов Тевтобурга.

Стучат по дорогам вагоны,

Стучат по тропинкам калиги.

Но Вар не вернёт легионы,

Об этом рассказано в книге.

Согласно античным законам,

Для Belli убийственный Casus.

Но Вар не вернет легионы,

Что скажет божественный Август?

– Веди на германцев колонны,

На пиктов раскрашенных даже!

Но Вар не вернёт легионы.

Так что император прикажет?

– Следи за дорожкой наклонной,

Где в Ад распахнулись воротца…

Но Вар не вернёт легионы,

И сам никогда не вернётся © Не моё

Считается, что Сражение в Тевтобургском лесу — классический пример тактики действий против войск противника на марше, с умелым применением фактора внезапности и защитных свойств местности. Его изучают в общевойсковых военных училищах, разбирая куда более подробно, чем изложено здесь. И всё же…

Некоторые ведь — необучаемы?

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