Мнение: А судьи кто?

Нашел на Ютубе “гениальную” запись – как Диану Анкудинову выгнали с “Голоса”. Я тогда пропустил, а кому сказать – не поверят. Я б и сам не поверил. Но факт есть факт, вот и подтверждение: выгнали прямо со слепых прослушиваний! Никто к ней не повернулся. Пела “плохо”.

Надо б перечислить имена “героев”: все ж выгнать Анкудинову – это своего рода достижение, так бы не каждый смог отличиться – особый талант нужен. А тут целых трое: как будто с бодуна Меладзе, вечно под кайфом Билан – и какая-то девица-певица, не знаю, честно говоря, кто такая. Что сказать? Люди прославили свои имена навек.

Дианка еще маленькая совсем – 13 лет, она, похоже, даже не поняла и не особо вникала в то, что происходит. Пела, наслаждалась жизнью. Умница! Никакой травмы не нанесли ей, слава богу. Но эти-то… Феноменальная запись. Приехала девочка из Тольятти покорять Москву – вышвырнули не глядя обратно в Тольятти. На завод иди, гайки крути.

Москва слезам не верит. Круто.