Из Лондона несутся стоны — на дам охотятся вороны!

Кажется, Хичкок отдыхает: агрессивные вороны атакуют женщин прямо на лондонской улице! Причем выбирают дам с длинными волосами. Не иначе как намекают, что тем пора в парикмахерскую или, на худой конец, причесаться.

Ну а на самом деле все могло быть гораздо проще. Наверняка обозлились пернатые на одну из представительниц слабого пола, совершившую в их понимании нечто неподобающее. То ли кинула она в них чем-то, то ли по-другому проявила агрессивность, только заметили ее вороны по длинным распущенным волосам и больше ничего сверху не разглядели (вообще-то, у них память на лица прекрасная). Вот и атакуют агрессорши несчастных сзади, но если повернуться к ним лицом, то улетают.

Здоровенные птицы нападают на длинноволосых жительниц на Мэнсфилд-роудн, одной из улиц Лондона, заставляя тех отчаянно искать укрытие. Говорят, атаки происходят по 20 раз в день. Одну жертву исклевали до крови, другая прячется от ударов под зонтиком. А на третью за день птица нападала трижды. Местный житель рассказал:

«У моей соседки была расцарапана щека. Мы позвонили в Совет Камдена, но они сказали, что ничего не могут сделать, потому что вороны не являются вредителями».

Но эксперты по дикой природе говорят, что птицы просто пытаются защитить свои гнезда и птенцов безо всяких зловещих хичкоковских умыслов. По их словам, нападения должны утихнуть в ближайшие недели, когда вороны покинут гнезда.

Том Стюарт из Британского орнитологического фонда сказал:

«Она похожа на черную ворону. Это довольно большая птица; я могу себе представить, что это довольно страшно». Ворона, скорее всего, гнездится на этом участке дороги, и в гнезде у нее, вероятно, есть птенцы. Это единственное, что, на мой взгляд, может заставить ворону вести себя агрессивно по отношению к людям.

Вороны, как и все птицы, боятся людей, поэтому они защищают своих птенцов, а не нападают на людей. Мы знаем, что они очень умны, хотя в данном случае не настолько, чтобы понять, что эти люди не нападают на их птенцов».

А на счет длинных волос эксперт предположил:

«Возможно, цвет или то, как свет падает на волосы, заставляет ворону насторожиться или она может принять волосы за другую птицу».

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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