Наташа Королева откровенно поделилась переживаниями из-за развода

Такими сокровенными подробностями личной жизни исполнительница поделилась в интервью светской львице Светлане Бондарчук. Певица призналась, что ей было трудно пережить этот период, но они с бывшим мужем прошли его достойно и сейчас поддерживают нормальные отношения. Они продолжают общаться и даже переодически проводят время в кругу общих друзей. Наташа также отметила, что многие ее фанаты до сих пор хотят увидеть ее воссоединение с Игорем на сцене, но она не готова к такому повороту событий.

Кроме того, Королева рассказала о своем знакомстве с Сергеем Глушко, которое произошло еще во время ее первого брака. Она призналась, что была скептически настроена по поводу мужского стриптиза, но в итоге увидела на сцене человека с бешеной энергетикой, который не мог не привлечь внимание. С тех пор у Наташи и Сергея завязались близкие отношения, которые переросли в брак.

Несмотря на все трудности, которые приходилось переживать, Наташа Королева не жалеет о своем прошлом и продолжает двигаться вперед, занимаясь своей карьерой и заботясь о своих близких. Она признается, что главной мотивацией является ее сын.